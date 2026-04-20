Après le succès colossal du premier film Super Mario Bros., qui a rapporté 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, et alors que sa suite, actuellement en salle a déjà atteint 700 000 dollars, Nintendo est bien décidé à accélérer ses efforts en matière d’adaptations de ses licences marquantes. Les prochains héros à fouler les grands écrans ne seront autres que les iconiques Zelda et Link, dans un film live-action dont le tournage vient tout juste de s’achever en Nouvelle-Zélande. Prévu pour le 7 mai 2027, le film s’était déjà officieusement laissé découvrir au travers de quelques vidéos volées du tournage. Mais cette fois, place à des premières images officielles, dévoilées à l’avance par les membres de l’équipe.

Un nouvel aperçu du film Zelda

Le tournage de l’adaptation étant désormais terminé, l’adaptation est entrée en phase post-production. Nintendo se montre pour l’heure discret et n’a pas prévu de dévoiler officiellement de nouvelles images officielles, mais il n’aura pas fallu attendre une communication officielle pour découvrir un nouvel aperçu du film Zelda. Gyula Pados, directeur de la photographie du long-métrage, a en effet partagé une image de Link (un artwork), laissant entrevoir sa fameuse Master Sword pour la première fois. "Mais c'est parfait, ça va être un mix entre le Link traditionnel et BOTW", commente par exemple un fan, traduisant l'enthousiasme communicatif de la communauté. Plus intéressant encore, le logo officiel du film Zelda s’est lui aussi dévoilé à l’avance, et il a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté.

La raison ? Il reprend la typographie, et un peu de l'iconographie, de Breath of the Wild. Il n’en fallait pas plus pour faire germer l’idée que le film Zelda s'inspirera surtout des derniers jeux. Ce n’est pas tant une surprise, les premières images ayant montré la princesse dans sa tunique bleue, indissociable de l’ère de la Nintendo Switch. Pourtant, le dernier cliché montre, quant à lui, un Link fidèle à son vert traditionnel, clin d'œil aux classiques de la saga. Il y a donc fort à parier que Nintendo alliera le meilleur des mondes pour séduire à la fois les fans puristes et les nouveaux adeptes de la licence. Il n’y a plus qu’à attendre une communication officielle de Nintendo pour en avoir le cœur net.





Source : Gyula Pados