Après des mois de silence, Nintendo brise enfin le mystère. Le film live-action The Legend of Zelda avance doucement, mais sûrement. Et cette fois, on connaît enfin les deux visages qui incarneront Link et la princesse Zelda au cinéma. Un pas énorme en avant.

Deux jeunes talents choisis par Nintendo pour le film Zelda

C’est Shigeru Miyamoto, créateur historique de la série The Legend of Zelda et figure emblématique de Nintendo, qui a fait l’annonce sur l’application Nintendo Today. Le rôle de Link reviendra à Benjamin Evan Ainsworth, 16 ans, connu notamment pour la série The Haunting of Bly Manor sur Netflix. Pour incarner Zelda, c’est Bo Bragason, 21 ans, qui a été choisie. Elle a récemment joué dans Renegade Nell et The Jetty, deux séries britanniques. Des choix étonnants pour certains, rassurants pour d’autres. Une chose est sûre : Nintendo mise sur un duo jeune et prometteur.

Dans son message, Miyamoto se dit “très impatient de les voir sur grand écran”. Il remercie aussi les fans pour leur patience, tout en confirmant que la sortie est prévue pour le 7 mai 2027. Pas de bande-annonce pour l’instant pour Zelda, ni d’image officielle. Le projet avance dans l’ombre, mais cette annonce montre que les choses bougent enfin.

Un film très attendu… et très risqué

Adapter Zelda au cinéma n’a rien d’évident. L’univers est vaste, parfois complexe, et Link ne parle jamais dans les jeux. Il faudra donc trouver le bon équilibre entre respect du matériau original et liberté créative. Nintendo semble bien décidé à prendre son temps. Après le succès colossal du film Super Mario Bros., la barre est haute. Mais l’expérience acquise pourrait bien jouer en leur faveur.

Pour le moment, aucun détail sur le scénario. On ne sait pas encore si le film s’inspirera de Breath of the Wild, Zelda Ocarina of Time, ou d’un tout nouvel univers. Le casting, lui, laisse penser à une histoire d’origine, centrée sur la jeunesse des héros. On sait aussi que le film sera réalisé par Wes Ball, connu pour la trilogie Le Labyrinthe et le récent La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Un réalisateur habitué aux univers épiques et visuellement forts.

Source : Nintendo