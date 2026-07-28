En attendant le remake d’Ocarina of Time, Nintendo et Hasbro s’associent pour de nouvelles figurines inspirées de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que les fans vont adorer.

Pour les fans de The Legend of Zelda, l’année 2026 sera assurément placée sous le signe de la nostalgie. En effet, comme révélé le mois dernier, la Nintendo Switch 2 s’apprête actuellement à accueillir le remake de l’un des opus les plus appréciés de la franchise avec Ocarina of Time, sur lequel les informations se font encore assez rares pour le moment. En attendant de pouvoir en découvrir plus, les collectionneurs peuvent toutefois se faire plaisir en s’offrant de nouvelles figurines Zelda signées Hasbro, qui arrivent en précommande sur Amazon.

De nouvelles figurines The Legend of Zelda sont en approche

Inspirées de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et réunies sous la gamme « Héros d’Hyrule », chacune des trois figurines a été conçue à l’image du trio emblématique du jeu, à savoir Link, Zelda et Ganondorf. Sous licences officielles, elles offrent ainsi aux fans de tout âge une belle opportunité de décorer leur gaming room aux couleurs de la franchise de Nintendo, avec des pièces articulées permettant de leur octroyer la pose de son choix. Voici le détail de chacune des figurines, tel que précisé sur Amazon :

Figurine de Link

Taille : environ 15 cm (échelle 1/12)

environ 15 cm (échelle 1/12) Matériau : plastique

plastique Détails : Plus de 20 points d'articulation Cape en tissu souple Épée de Légende Bouclier Hylien Main zonaï interchangeable Emballage fenêtre avec illustration du personnage



© Hasbro / Nintendo

Figurine de Zelda

Taille : environ 15 cm (échelle 1/12)

environ 15 cm (échelle 1/12) Matériau : plastique

plastique Détails : Plus de 20 points d'articulation Épée de Légende détériorée Main droite interchangeable Emballage fenêtre avec illustration du personnage



© Hasbro / Nintendo

Figurine de Ganondorf

Taille : environ 19 cm (échelle 1/12)

environ 19 cm (échelle 1/12) Matériau : plastique

plastique Détails : Plus de 20 points d'articulation Épée du Malemort Fourreau Main droite interchangeable Emballage fenêtre avec illustration du personnage



© Hasbro / Nintendo

À l'heure où sont écrites ces lignes, seule la figurine de Ganondorf est disponible à la précommande sur Amazon France, au tarif de 44.99€ et avec une date de sortie prévue pour le 17 mars 2027. Les figurines de Link et Zelda ne devraient toutefois pas tarder à suivre, et devraient potentiellement être lancées au tarif de 32.99€ si l’on se fie à Amazon DE, où elles sont déjà disponibles à l’achat. La date de sortie, quant à elle, reste affichée pour le 17 mars dans tous les cas.

Source : Amazon