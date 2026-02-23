À l’occasion du quarantième anniversaire de The Legend of Zelda, une nouvelle figurine aux couleurs de Link dans Tears of the Kingdom a été annoncée, et c’est pour bientôt.

Pour les fans de Zelda comme pour Nintendo, 2026 n’est définitivement pas une année comme les autres. Et pour cause : le 21 février dernier, la licence créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka en 1986 célébrait officiellement son quarantième anniversaire. Forcément, un tel événement se fête. C’est pourquoi First 4 Figures, compagnie spécialisée dans la vente de figurines de collection haut de gamme, a décidé de se joindre aux festivités en annonçant un nouvel objet collector que les fans de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vont assurément adorer.

Une nouvelle figurine The Legend of Zelda annoncée

Dans un premier temps teasée via son ombre par la firme, la figurine a finalement eu droit à une annonce en bonne et due forme au cours du week-end, le jour de l’anniversaire de Zelda plus précisément. Et comme avaient pu le remarquer certains fans via la silhouette de celle-ci, nous aurons alors affaire à une figurine dont l’apparence est identique à celle d’un modèle d’ores et déjà disponible à l’heure où sont écrites ces lignes. Cette nouvelle version, exclusive au site First 4 Figures, arrivera toutefois avec une belle spécificité.

En effet, comme révélé dans la vidéo publiée sur YouTube, celle-ci s’accompagnera de la présence d’une fonctionnalité LED permettant d’illuminer le bras droit de Link, ainsi que le socle sur lequel il se trouve. De quoi rappeler l’ambiance de Zelda: Tears of the Kingdom donc, en sachant qu’il sera possible d’animer l’éclairage grâce à un mode spécial. Évidemment, qui dit « édition spéciale » dit également packaging premium, la figurine s’accompagnant d’une boîte dite « Deluxe » et d’une carte d’authentification pour l’occasion.

Malheureusement, First 4 Figures n’a pas encore dévoilé le prix de cette petite merveille, dont les précommandes seront officiellement lancées à compter du 26 février prochain. Si vous êtes fans de Zelda, restez donc à l’affût pour être sûr de ne pas la manquer. Précisons enfin que la figurine, dont les dimensions affichées sont 20 cm x 19 cm x 19 cm, pèsera environ 0.75 kg et pourra vous êtes être envoyée sous un à trois mois selon la région dans laquelle vous vivez. Une réduction de 10$ peut aussi vous être appliquée si vous signez dès maintenant sur le site officiel de la compagnie.

Source : First 4 Figures