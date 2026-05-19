Depuis plusieurs années, Nintendo s’évertue à faire évoluer la formule de Zelda, laissant un boulevard aux productions indépendantes pour récupérer les nostalgiques des ères précédentes de la licence. Les hommages plus ou moins subtils se succèdent et attirent le regard de ceux qui regardent Breath of the Wild et TOTK avec autant d’admiration que de mélancolie. Mais cette fois, ce n’est pas un un petit studio qui va s’engouffrer dans le créneau mais Square Enix. L’une de ses branches qui exploite le filon nostalgique et sait le moderniser mieux que quiconque débarquera cet été avec son propre Zelda-like et vous pouvez tous le tester gratuitement dès maintenant.

The Adventures of Elliot, le Zelda-like de Square, jouable gratuitement

Son nom, The Adventures of Elliot The Millennium Tales. Un action-RPG qui semble tout droit sorti de l’âge d’or du genre, celui qui a bâti la réputation de nombreux studios et de la SNES, notamment. Les nostalgiques comme les curieux peuvent désormais en découvrir le prologue, quelle que soit leur plateforme de prédilection (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2). La démo gratuite, disponible dès maintenant, reprend l’introduction du jeu et permet d’explorer librement une partie du monde de Philabieldia. Un avant-goût plutôt généreux de ce que proposera ce Zelda-like en termes de progression, d’exploration, de combats et de magie.

Comme souvent avec les démos Square Enix, l’intégralité pourra être transférée vers la version finale de The Adventures of Elliot The Millennium Tales lors de sa sortie le 18 juin. Quelques bonus seront également débloqués dans le jeu complet pour les joueurs ayant pris le temps de parcourir cette démo gratuite. Pour rappel, on retrouve derrière The Adventures of Elliot : The Millennium Tales la Team Asano, à qui l’on doit Octopath Traveler ou les remakes de Dragon Quest en HD-2D. Cette fois, le studio abandonne le tour par tour pour lorgner sans détour du côté des Zelda 2D de la grande époque.

Donjons, énigmes environnementales, exploration et combats en temps réel… Le jeu reprendra tous les codes du genre dans un écrin plus moderne. Le joueur y incarne Elliot, aventurier flanqué d'une petite fée répondant au doux nom de Faie, dans un périple mêlant voyages temporels, ruines antiques et, forcément, un royaume au bord du désastre. La première démo disponible avait permis aux équipes de Square Enix d’améliorer leur copie, notamment en intégrant une roue des armes et en améliorant la vitesse de déplacement du personnage suite aux retours des joueurs.

Source : Square Enix