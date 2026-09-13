La conférence Nintendo Direct pour les 40 ans de The Legend of Zelda nous réservait bien des surprises. Parmi elle, l'annonce d'une série de concerts en Europe dès 2027.

La musique est indissociable de The Legend of Zelda. Nous-mêmes, nous vous citions la bande-son de certains épisodes dans notre top des OST de jeu vidéo cet été. Alors quand Nintendo annonce une tournée spéciale pour les 40 ans de la licence avec même quelques dates en Europe en 2027, difficile de ne pas être tenté. Découvrez avec nous la liste des concerts Zelda annoncés l'an prochain.

Zelda part en concert en Europe en 2027

Le Nintendo Direct spécial Zelda cette semaine s'est ouvert sur une séquence musicale épique, à l'image de la licence. Rien de mieux pour nous mettre dans le bain des annonces. Et justement, il y en a une qui a particulièrement résonné à nos oreilles. C'est officiel, une tournée en l'honneur des 40 ans de la licence va être organisée en 2027.

The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert partira en tournée dès le printemps prochain à travers le monde. Celle-ci se déclinera en quatre temps temps : une première vague au Japon en janvier 2027, puis une deuxième en Amérique du nord à partir du 22 février, une troisième en Europe dès le 3 avril en commençant par Londres, et pour finir une quatrième en Australie dès le 13 mai 2027.

Pour le moment, Nintendo et l'organisation ont annoncé 27 dates de concerts Zelda à l'international. Mais d'autres seront dévoilées par la suite. Nous avons donc bon espoir de voir l'orchestre passé par la France, même si rien d'officiel à ce propos n'a encore été suggéré. Pour finir, la mise en vente des billets démarrera courant septembre, mais on ignore encore quand précisément.

La grande tournée The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert sillonnera donc les routes du globe dès 2027. Nous autres Européens auront l'opportunité de la voir au Royaume-Uni et en Norvège. Mais les dates annoncées ultérieurement pourraient encore nous réserver des surprises. En attendant, voici la liste complète déjà révélée :

Tournée au Japon : 23 janvier 2027 : Tokyo (Tokyo Garden Theater) 6 février 2027 : Fukuoka (Fukuoka Civic Hall) 3 mars 2027 : Hokkaido (Sapporo Cultural Arts Theater) 3 avril 2027 : Kyoto (ROHM Theatre) 4 avril 2027 : Kyoto (ROHM Theatre) 27 avril 2027 : Kanagawa (K-Arena Yokohama)

Tournée nord-américaine : 22 février 2027 : Chicago, IL (Symphony Center) 23 février 2027 : Chicago, IL (Symphony Center) 16 juillet 2027 : Seattle, WA (Benaroya Hall) 17 juillet 2027 : Seattle, WA (Benaroya Hall) 18 juillet 2027 : Seattle, WA (Benaroya Hall) 23 juillet 2027 : Houston, TX (Jones Hall for the Performing Arts) 24 juillet 2027 : Houston, TX (Jones Hall for the Performing Arts) 30 juillet 2027 : Vienna, VA (Filene Center at Wolf Trap) ?? octobre 2027 : San Francisco, CA (Davies Symphony Hall)

Tournée en Europe : 3 avril 2027 : Londres (Royal Albert Hall) 4 avril 2027 : Londres (Royal Albert Hall) 18 juin 2027 : Stockholm (Konserthuset Stockholm) 19 juin 2027 : Stockholm (Konserthuset Stockholm) 17 septembre 2027 : Edimbourg (Usher Hall) 18 septembre 2027 : Glasgow (Glasgow Royal Concert Hall)

Tournée en Australie : 13 mai 2027 : Melbourne (Hamer Hall) 14 mai 2027 : Melbourne (Hamer Hall) 15 mai 2027 : Melbourne (Hamer Hall) 16 mai 2027 : Melbourne (Hamer Hall) 9 juillet 2027 : Sydney (Sydney Opera House) 10 juillet 2027 : Sydney (2 horaires au Sydney Opera House)

