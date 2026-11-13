Le grand événement annoncé en 2027 pour les 40 ans de Zelda étend son passage en Europe avec deux dates françaises. Sortez votre agenda pour ne pas les louper.

Grande nouvelle pour les fans français de Zelda ! Les concerts pour les 40 ans de la licence vont finalement s'offrir une escale en France en 2027. Nintendo vient d'annoncer les dates, avec de nouveaux passages en Europe également. La billetterie ouvre ce vendredi 13 novembre à 13 heures.

Nintendo l'avait dit, même si la licence The Legend of Zelda fêtait ses 40 ans au mois de février dernier, les célébrations se poursuivront en 2027. Alors que les fans espèrent notamment de nouvelles annonces pour les jeux, par exemple un DLC Master Quest pour le remake d'Ocarina of Time, un grand événement rythmera l'année 2027 : la tournée de concerts anniversaires.

The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert tournera dans le monde entier tout au long de l'année 2027. Après les 27 premières dates annoncées, Nintendo vient d'en ajouter encore une poignée à la liste. Et la bonne nouvelle pour nous est que la tournée va finalement passer en France dans très exactement un an.

En effet, les concerts Zelda passeront par la France à la mi-novembre 2027. Ce sera l'occasion pour les fans de réécouter les thèmes les plus iconiques de la licence interprétés par l'Orchestre Colonne à la Philharmonie de Paris. Découvrez avec nous les dates exactes et commandez vos places sans attendre.

Quelles sont les dates de concert en France ?

Ce sont donc deux dates pour trois concerts qui s'ajoutent à la tournée Zelda Concert des 40 ans. En effet, l'Orchestre Colonne passera dans notre capitale deux jours d'affilée en 2027, dont un avec deux horaires différents pour vous donner une chance de plus d'assister à l'événement :

13 novembre 2027 - 20h : Philharmonie de Paris (Orchestre Colonne)

14 novembre 2027 - 15h : Philharmonie de Paris (Orchestre Colonne)

14 novembre 2027 - 19h : Philharmonie de Paris (Orchestre Colonne)

Vous pourrez commander vos billets pour les concerts Zelda en France dès 13 heures, ce vendredi 13 novembre. Si l'événement vous tente, n'hésitez pas car sur les premières dates annoncées à travers le monde, beaucoup sont déjà complètes.