À l’occasion de la sortie du prochain épisode de la saga Zelda, Nintendo offre des contenus gratuits aux fans les plus fidèles. Un très bon point, toujours bon à prendre.

La sortie de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau approche à grands pas. Prévu pour le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2, ce nouvel épisode s’inscrit dans la lignée l’Ère du Fléau et de Tears of the Kingdom. Pour remercier les fidèles de la saga, Nintendo et Koei Tecmo ont annoncé des bonus exclusifs liés aux anciennes sauvegardes Zelda.

Du contenu gratuit Zelda

Bonne nouvelle pour les joueurs qui gardent leurs anciennes parties. Si vous avez une sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vous obtiendrez l’Épée du Haut-Commandant. Ceux qui possèdent une sauvegarde de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau débloqueront quant à eux la Claymore du Haut-Commandant. Ces armes ne seront pas disponibles immédiatement. Il faudra d’abord terminer une mission appelée The Howling Tempest. Ensuite, elles apparaîtront sur la carte d’Hyrule.

Contrairement au tout premier Hyrule Warriors, pensé comme un spin-off indépendant, Les Chroniques du Sceau s’intègre dans la chronologie officielle. Le jeu va explorer une période encore mystérieuse : le voyage de Zelda dans le passé antique. Une époque seulement évoquée jusque-là, mais qui sera enfin racontée dans le détail. Ce choix confirme la volonté de Nintendo de donner plus de poids narratif à ses jeux dérivés, tout en gardant le gameplay musô nerveux qui fait le sel de la série.

Un contexte favorable

La formule Zelda Hyrule Warriors a déjà fait ses preuves. Avec plus de 4 millions de ventes pour l'Ère du Fléau , Nintendo sait que le public répond présent. Ajoutons à cela le succès de la Switch 2 et la dynamique incroyable de la licence Zelda ces dernières années, et tout laisse penser que ce nouvel épisode trouvera sa place.

Depuis 2023, les fans n’ont pas eu le temps de souffler : Tears of the Kingdom, puis Echoes of Wisdom en 2024, et maintenant Les Chroniques du Sceau en 2025. Reste à savoir si Nintendo pourra maintenir ce rythme annuel sans saturer sa communauté.

Avec ses batailles spectaculaires, ses mécaniques hack’n’slash et son scénario plus ambitieux, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de la fin d’année sur Switch 2. Et grâce aux bonus réservés aux anciens joueurs, il offre une belle raison de ressortir ses sauvegardes avant de plonger à nouveau dans Hyrule.

Source : Nintendo