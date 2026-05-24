Avis aux fans absolus de Zelda Breath of the Wild, un magnifique collector très attendu arrive bientôt, ne le manquez pas si un tel produit vous intéresse.

Dès sa sortie en 2017, Zelda Breath of the Wild a durablement marqué les esprits en faisant entrer la légendaire franchise de Nintendo par la très grande porte des jeux en monde ouvert et en offrant par la même occasion une magistrale leçon à toute l'industrie du jeu vidéo. Presque dix ans plus tard et après une édition « Enhanced » l'année dernière pour accompagner la Nintendo Switch 2, le titre s'apprête à faire l'objet d'un collector qui devrait faire vibrer la corde nostalgique des fans de ce titre définitivement culte.

Un superbe collector Zelda Breath of the Wild à venir qui sonne bon la nostalgie

Comme de nombreux autres jeux cultes avant lui, The Legend of Zelda: Breath of the Wild revient ainsi bientôt entre les mains de Laced Records, boutique spécialisée dans la création de vinyles autour des musiques de jeu vidéo. Après une annonce en ce sens il y a quelques mois, l'entreprise musicale va en effet prochainement mettre à disposition des fans un superbe collector à la gloire de la bande-son magique d'un titre qui l'est tout autant pour beaucoup de joueurs. De quoi immortaliser comme il se doit le fabuleux travail de Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata, Hajime Wakai et Soshi Abe, en somme.

S'il était question de deux éditions pour (ré)écouter la bande-son de Zelda Breath of the Wild, celle qui nous intéresse ici est la collector, qui propose un total de 130 morceaux répartis sur huit disques, tous rangés dans des fourreaux et un coffret autrement plus exceptionnels. Du fait de son caractère collector, cette édition particulièrement bien étoffée n'est pas accessible à toutes les bourses de joyaux.

© Laced Records

Prix et disponibilité

Cette collection collector de belle facture de la bande-son de Zelda Breath of the Wild par Laced Records sort pour rappel le vendredi 19 juin 2026. Il est d'ores et déjà possible de la précommander en France dans différentes boutiques assermentées, comme en l'occurrence Amazon ou Cultura, à des tarifs différents comme suit :

Source : Laced Records