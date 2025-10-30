Pour la première fois de son histoire, Nintendo s’apprête à sortir des vinyles The Legend of Zelda: Breath of the Wild en dehors du Japon, et cela pourrait tout changer pour l’avenir.

Pour un grand nombre de joueurs, il y a définitivement eu un avant et un après Breath of the Wild. En effet, même après plusieurs décennies d’existence, Nintendo a réussi l’impensable avec cet opus de The Legend of Zelda qui, dès sa sortie en 2017, ne s’est pas contenté de renouveler la franchise dont il est issu, mais la vision du monde ouvert dans le jeu vidéo. Bien décidé à chérir ce qui est aujourd’hui considéré comme un chef d’œuvre vidéoludique, Nintendo n’hésite donc pas à sortir les grands moyens, pour le plus grand bonheur des collectionneurs.

Des vinyles annoncés pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Après avoir eu droit à une nouvelle édition sur Nintendo Switch 2 en juin dernier, The Legend of Zelda: Breath of the Wild revient ainsi aujourd’hui entre les mains de Laced Records, boutique spécialisée dans la création de vinyles autour du jeu vidéo. Car vous l’aurez compris, ce n’est pas vraiment du jeu en lui-même dont il est question ici, mais plutôt de sa bande-son, qui va avoir droit à une belle sortie physique au format vinyle. De quoi immortaliser comme il se doit le fabuleux travail de Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata, Hajime Wakai et Soshi Abe, donc.

Deux éditions seront proposées. La première, qui prend la forme d’une édition simple, proposera un total de 34 morceaux répartis sur deux disques, rangés dans un fourreau orné d’un bel artwork de Breath of the Wild. Il vous en coûtera alors 36£, soit environ 41€. La seconde, qui prend la forme d’une édition collector, proposera quant à elle un total de 130 morceaux répartis sur huit disques, tous rangés dans des fourreaux et un coffret autrement plus exceptionnels. Dans ce cas, il vous en coûtera toutefois 145£, soit environ 165€.

« La musique inoubliable de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a introduit de nouvelles textures musicales audacieuses dans la série, tout en conservant les thèmes classiques » nous dit-on alors au sujet de ces vinyles collectors. « Des premières notes de piano saisissantes du ‘Thème principal’ aux derniers accords choraux et orchestraux de l’‘Épilogue’, la bande originale suit les rebondissements de l’aventure épique de Link ». Des éléments dont les acheteurs pourront donc profiter en vinyle, mais également en numérique via l’application Nintendo Music.

Les premiers d’une longue série ?

Pour ce faire, il faudra cependant attendre un peu, car rien de tout cela ne sera disponible avant le 19 juin 2026. Pour autant, il convient sans doute de souligner à quel point il s’agit-là d’un événement exceptionnel de la part de Nintendo, qui n’avait jusqu’à présent jamais sorti aucune de ses bandes originales en vinyle en dehors du Japon malgré une forte demande de la part des fans. De fait, comme l’explique Bill Trinen dans les colonnes de Variety, le cas de Breath of the Wild pourrait n’être que le premier d’une longue série si le public répond présent.

« Ici aux États-Unis, nous n’avons pas sorti beaucoup de bandes originales physiques. Il s’agit donc en partie d’essayer d’évaluer et de comprendre la demande » explique le vice-président de l’expérience joueur et produit de Nintendo Amérique. Et même si, selon lui, l’intérêt est aussi « de faire découvrir la musique des jeux vidéo à un public plus large », on se doute que les fans sont les premiers visés par ce genre d’objets de collection. Autant dire, donc, que les fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont aujourd’hui un rôle déterminant à jouer pour l’avenir.

Sources : Laced Records, Variety