Voilà une nouvelle qui a de quoi faire sourire. Même après 2500 heures sur Zelda : Breath of the Wild un joueur fait encore une découverte.

The Legend of Zelda Breath of the Wild est un jeu vaste et plein de surprises. Assez en tout cas pour permettre à des joueurs de passer 2500 heures dessus. À l'image de cet utilisateur Reddit qui porte le nom de Aries8709 et qui vient de découvrir une mécanique après tout ce temps.

Zelda Breath of the Wild : la surprise après 2500 heures

En effet, comme on peut le voir sur le forum Reddit, Aries8709 n'était pas au courant d'une astuce pour améliorer l'endurance de son cheval en lui donnant trois carottes tempo supplémentaires et cela malgré son temps de jeu pour le moins gargantuesque. Et en se basant sur les commentaires, il semblerait que de nombreux joueurs de Zelda Breath of the Wild n'étaient pas au courant de cette astuce.

Haha, je ne connaissais pas ça ? Btw où avez-vous eu ce cheval ? Le meilleur que j'ai est le Royal blanc quelque chose quelque chose. ATTENDEZ. DONC NOUS DEVONS CUIRE LES CAROTTES POUR OBTENIR PLUS D'ENDURANCE, MAIS NoOoOoOoO, LE CHEVAL DOIT JUSTE LES MANGER DANS NOTRE MAIN POUR OBTENIR DE L'ENDURANCE

On peut lire dans le même genre d'idées :

C'est incroyable, j'aurais aimé le savoir plus tôt!

Bref, une bonne nouvelle pour plusieurs joueurs. Comme quoi le jeu vidéo est une éternelle surprise.