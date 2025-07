La Nintendo Switch 2 est l'occasion de redécouvrir plusieurs titres de la précédente console hybride sous leur meilleur jour. Parmi les élus, il y a évidemment Zelda Breath of the Wild et sa suite, Tears of the Kingdom. Les deux jeux profitent d'une mise à niveau qui bonifie l'expérience. Cependant, quelques petits ajustements sont encore nécessaires pour en profiter au mieux. Une nouvelle mise à jour est justement disponible pour chacun !

Les meilleurs Zelda s'offrent une nouvelle mise à jour

Ce jeudi 3 juillet, Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour pour les jeux The Legend of Zelda les mieux notés à ce jour. Ainsi, Breath of the Wild passe à la version 1.8.2, tandis que Tears of the Kingdom adopte la version 1.4.2. Dans les deux cas, il est question d'optimiser les softwares pour la Nintendo Switch 2, notamment en se concentrant sur l'utilisation de l'application externe Zelda Notes.

Ainsi, la mise à jour de Zelda Breath of the Wild vient corriger un problème empêchant l'activation des bonus quotidiens « Récupération de santé » et « Repas vivifiant ». Ces derniers s'obtiennent lorsque le joueur atteint le nombre maximal de cœurs. En parallèle, d'autres correctifs renforcent la stabilité de la compatibilité avec Zelda Notes et ajoutent des ajustements divers pour un meilleur confort de jeu.

Du côté de Zelda Tears of the Kingdom, les améliorations sont relativement similaires. Le patch résout le même souci concernant les bonus quotidiens. De même, il apporte de nouvelles optimisations liées à l'utilisation de l'application. Plus globalement, des ajustements viennent affiner l'expérience de jeu.

© Nintendo.

Détail des patchs sur Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition (version 1.8.2) : Corrections liées à Zelda Notes : Résolution d'un problème qui empêchait le joueur d'utiliser les effets du bonus quotidien « Récupération de santé » ou « Repas copieux » s'il avait augmenté le nombre de ses cœurs au maximum. Général : Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition (version 1.4.2) : Corrections liées à Zelda Notes : Résolution d'un problème qui empêchait le joueur d'utiliser les effets du bonus quotidien « Récupération de santé » ou « Repas copieux » s'il avait augmenté le nombre de ses cœurs au maximum. Général : Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.