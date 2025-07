On le savait déjà avec nos TESTS sur le sujet, mais c’est encore confirmé. Les versions Nintendo Switch 2 de Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont de vraies réussites. Testées par les experts de Digital Foundry, elles bénéficient d’un coup de boost impressionnant. Résultat : une expérience bien plus fluide, plus nette et plus agréable à jouer. Bref, ces deux jeux légendaires n’ont jamais été aussi beaux.

Une version de Zelda au poil sur Nintendo Switch 2

C’est sans doute la première chose qu’on remarque. Sur Nintendo Switch 2, les deux jeux Zelda tournent à 60 fps quasi constants. Même dans les moments les plus intenses : combats, exploration, utilisation d’Ultramain… tout reste fluide. Quelques chutes mineures peuvent apparaître, notamment pendant les cinématiques ou quand on construit un véhicule, mais rien de vraiment gênant.

Côté visuel, c’est aussi un grand pas en avant. La résolution dynamique passe de 1600x900 sur Switch 1 à 2560x1440 sur Switch 2, en mode docké. Le rendu est beaucoup plus propre sur Zelda, notamment sur les téléviseurs 4K. Les textures gagnent en finesse, les ombres sont plus détaillées, et les temps de chargement sont divisés par deux dans certains cas. Un vrai confort.

Des petits défauts, mais une belle avancée

Tout n’est pas parfait, bien sûr. L’anti-aliasing est toujours un peu en retrait sur Zelda, ce qui peut rendre certaines lignes un peu dentelées. Et comme dit plus haut, quelques scènes cinématiques connaissent de légères baisses de framerate. Mais rien qui gâche vraiment le plaisir.

Pour Digital Foundry, ces versions Switch 2 de Zelda ne sont pas de simples mises à jour. Elles transforment réellement l’expérience de jeu. Et si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ces améliorations sont incluses. De quoi donner une bonne raison de relancer vos sauvegardes. Si vous voulez en savoir plus, on vous conseille la lecture de nos TESTS. Ces améliorations techniques font de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom de parfaits ambassadeurs de la Switch 2. Ce sont deux jeux déjà excellents, mais qui trouvent ici une seconde jeunesse.

Source : Digital Foundry