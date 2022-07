Incroyable mais vrai, Zelda Breath of The Wild sera jouable en coopération locale et en écran partagé d’ici quelques jours. Rien d’officiel malheureusement, mais le fruit du résultat de la passion d’un moddeur.

Ce n’est un secret pour personne, les moddeurs peuvent faire des merveilles. Et si ce sont avant tout les joueurs PC qui sont gâtés par le talent et la créativité de ces fans, Nintendo est parfois dans leur viseur. Preuve en est avec ce nouveau mod qui permet de jouer à Zelda Breath of The Wild en coop locale.

Zelda BOTW jouable en coop locale

Le doux rêve de toute une communauté devient réalité. Après avoir proposé un mod multijoueur coopératif, les fans passionnés se sont attaqués à une demande récurrente des joueurs : parcourir les vastes étendues d’Hyrule côte à côte sur le canapé. Le moddeur Kirbymimi a retroussé ses manches pour réaliser l’impossible. Zelda BOTW sera bientôt jouable en coop locale et en écran partagé. Le mod permettant ce petit tour de magie sera disponible en bêta à partir de ce vendredi 29 juillet.

S’il est complètement fonctionnel, il nécessite néanmoins encore quelques ajustements et améliorations pour corriger notamment des bugs et des soucis de stabilité. Le hic, c’est qu’il faut soit passer par un émulateur sur PC, soit prendre le risque de bidouiller sa Switch et éventuellement se faire bannir par Big N. Quoiqu’il en soit les plus curieux pourront tester ça très prochainement et la présentation de cette coop locale de Zelda Breath of The Wild donne clairement envie. Peut-être que ça pourrait donner des idées à Nintendo pour BOTW 2 ?