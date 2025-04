Nintendo dévoile un premier comparatif officiel pour The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch 2. La différence est déjà frappante à l'œil.

La Nintendo Switch 2 s'annonce d'ores et déjà comme un carton. La sortie, prévue le 5 juin 2025, sera un grand moment pour des millions de joueuses et joueurs à travers le monde. Mais alors, à quels jeux joueront-ils en priorité ? Il y aura évidemment des nouveautés à la sortie, comme le très attendu Mario Kart World. Mais, certains classiques de la précédente consoles auront aussi droit à leur réédition pour la nouvelle. Ce sera notamment le cas pour les deux gros Zelda, soit Breath of the Wild et son sequel. Un premier comparatif officiel est tombé pour le premier.

Zelda sur Nintendo Switch 2, ça donne quoi ?

Dans la foulée de la grande présentation de la Switch 2, le constructeur a organisé plusieurs sessions de conférences pour revenir plus en détails sur certains jeux. Les deux fameux The Legend of Zelda ont fait partie de ces Nintendo Treehouse. Ç'a été l'occasion, entre autres, de faire le comparatif des graphismes d'une console à l'autre pour le très apprécié Breath of the Wild.

De fait, la conférence Treehouse dédiée aux Zelda démarre par un vis-à-vis des versions Nintendo Switch 2 et Switch 1 de Breath of the Wild. Au premier coup d'œil, la différence est évidente, mais sans être transcendante. La réédition du jeu affiche des modèles plus détaillés et un champ de couleurs plus contrasté. Exit l'effet de flou présent sur l'ancienne machine, ainsi que les baisses de framerate. L'ayant nous-mêmes essayé, on peut vous confirmer que le jeu tourne à 60 FPS et qu'à part quelques soucis de clipping, le rendu est effectivement plus qualitatif.

Pour rappel, The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom 'Nintendo Switch 2' seront disponibles à la sortie de la console, le 5 juin 2025. Vendues à 79,99 € neuf, ces versions rehaussées seront aussi accessibles sous forme de mise à niveau à 9,99 € pour les joueuses et joueurs qui auraient déjà le jeu d'origine sur la première Switch.