Un représentant d'Activision a récemment dévoilé quel est selon lui le plus gros jeu de 2026 après GTA 6, et ça ne va pas plaire aux fans de Zelda Ocarina of Time.

Alors que la plupart des jeux sortis depuis la rentrée ont fui la période de novembre comme la peste pour éviter de se faire totalement éclipser par le rouleau compresseur GTA 6, Nintendo a pris le contre-pied des autres éditeurs en choisissant de lancer The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake le 5 novembre 2026, soit deux semaines avant la sortie du titre phare de Rockstar. Malgré son statut légendaire, un représentant d'Activision a avancé dans une récente interview que le seul autre gros titre majeur de l'année à ses yeux serait, évidemment en toute objectivité impartiale... Call of Duty Modern Warfare 4.

Zelda Ocarina of Time Remake ne fait pas le poids face à GTA 6 et Modern Warfare 4 d'après un membre d'Activision

Pour beaucoup, les jeux majeurs de la fin d'année sortiront en novembre, avec donc d'un côté Zelda Ocarina of Time Remake, le retour en version plus moderne à tous les niveaux de ce qui est considéré comme l'un des plus grands jeux de tous les temps, sorti il y a 28 ans ; et de l'autre GTA 6, probablement l'un des jeux les plus attendus de ces dix dernières années, un véritable mastodonte à tous les niveaux.

Mais ce n'est pas du tout l'avis de Tyler Bahl, directeur marketing d'Activision, comme il l'a déclaré dans une interview auprès de The Game Business. « Eh bien, sans vouloir offenser Zelda, GTA 6 et Call of Duty Modern Warfare 4 sont les deux plus gros jeux de l’année. Le fait qu’un plus grand nombre de personnes se connectent à leur console, dépoussièrent leur Xbox ou leur PlayStation et se remettent à jouer, signifie, au bout du compte, une audience plus large pour nous. En fin de compte, ce qui permet à Call of Duty de traverser les époques, c’est sa communauté et sa dimension sociale ».

© Activision

Une analyse vraiment pertinente ?

S'il ne fait aucun doute que GTA 6 dominera l'industrie pendant des semaines, la franchise Call of Duty a, quant à elle, connu un certain déclin ces dernières années. Mais Modern Warfare 4 a, contrairement à Zelda Ocarina of Time Remake, l'avantage d'être un titre multiplateformes, qui va même sortir Day One sur Nintendo Switch 2, ce qui constitue une nouveauté importante pour la franchise FPS d'Activision.

De plus, Zelda Ocarina of Time Remake s'adresse principalement aux fans qui ont connu le jeu original, bien qu'il puisse aussi attirer les jeunes générations qui ont découvert la franchise notamment à travers Breath of the Wild. Mais force est de constater que Call of Duty a su fédérer des millions de fans de toutes générations pendant des années, malgré un sérieux baisse de rythme depuis la sortie de ses derniers titres.

Rendez-vous toutefois le 23 octobre 2026 pour voir comment s'en sort Call of Duty Modern Warfare 4, puis le 5 novembre 2026 pour faire le même constat avec Zelda Ocarina of Time Remake, avant que le raz-de-marée GTA 6 ne vienne balayer tout sur son passage.

© Rockstar Games/Take-Two Interactive

Source : The Game Business