Alors que l'on approche des 40 ans du premier épisode de la licence The Legend of Zelda, le directeur de Nintendo s'est exprimé au sujet de l'anniversaire de la série.

La licence Zelda fêtera ses 40 ans dans quelques semaines, le premier épisode de cette série mythique étant sorti en février 1986 sur Famicom, puis en Amérique du Nord et en Europe au mois d'août 1987. Interrogé au sujet des plans de l'éditeur japonais, le directeur de Nintendo Shuntaro Furukuawa est resté très évasif.

Quelque chose de prévu pour les 40 ans du premier jeu Zelda ?

C'est lors du dernier rapport financier du géant japonais, traduit par le site VideoGameChronicle, que quelqu'un a demandé directement à Shuntaro Furukawa si Nintendo envisageait d'organiser quelque chose pour les anniversaires d'autres licences que Mario. On approche en effet à la fois de l'anniversaire de la licence Zelda qui fêtera ses 40 ans. Mais aussi de celui de Pokémon qui soufflera bientôt sa trentième bougie.

Il est d'abord revenu sur la licence Mario, expliquant « lancer plusieurs initiatives en plus de la sortie de nouveaux jeux, comme le film Super Mario Galaxy au cinéma ». Il espère d'ailleurs que la sortie du film en salle incitera de nouveaux joueurs à jouer à la compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sortie l'an passé.

Le premier épisode de The Legend of Zelda, sorti en février 1986 au Japon.

Après avoir pas mal tourné autour du pot en continuant à évoquer la saga du plombier moustachu, Shuntaro Furukawa s'est fendu d'une autre phrase, qui pourrait évoquer d'autres licences mondialement connues. « Cela étant dit, les anniversaires de 30 et 40 ans représentent des durées extraordinaires », explique-t-il. « Nous sommes très reconnaissants que de tels personnages puissent continuer à être appréciés par nos joueurs à travers le monde, et allons continuer à faire en sorte qu'ils soient aimés pendant des années ».

Voilà donc une bien belle façon de ne pas répondre à la question, tout en laissant planer le doute. Avec la sortie prochaine du film The Legend of Zelda prévue pour 2027, l'éditeur pourrait peut-être prendre le même chemin qu'avec Mario. Mais personne ne sait à l'heure actuelle ce que le géant japonais prévoit de faire avec précision. Il faudra encore attendre quelques semaines. Ou quelques heures, qui sait ? Un Nintendo Direct est prévu pour cet après-midi.