Parce que les joueurs ne sont pas les seuls à regretter l’abandon du physique par PlayStation, le créateur japonais Yoko Taro a lui aussi décidé de partager sa tristesse.

Depuis que PlayStation a dévoilé son intention d’abandonner le marché physique à l’horizon 2028, les réactions ne cessent de se multiplier au sein de l’industrie. Bien sûr, les joueurs sont alors en tête de liste, et n’hésitent pas à harceler l’éditeur sur ses réseaux sociaux dans l’espoir de le faire plier et revenir sur sa décision. Mais ils ne sont pas les seuls. Ces derniers jours, plusieurs créateurs se sont également exprimés à ce sujet, à l’instar d’Hideo Kojima par exemple ; ou encore de Yoko Taro, qui a partagé sa « tristesse » vis-à-vis de l’évolution du marché.

Yoko Taro regrette l’abandon du physique par PlayStation

Créateur japonais de légende, Taro, que le public connaît notamment pour son travail sur NieR Automata et sur la saga NieR dans son ensemble, a en effet pris la parole au cours du week-end pour revenir sur cet épineux sujet du moment. « Alors que l’actualité parle beaucoup de l’arrêt de la production des supports physiques sur PS5, Super Deluxe, notre dernier espoir, nous a offert un exemplaire de Hi-Fi RUSH », s’est-il réjoui sur X, photo à l’appui. « N’oubliez pas que ni vos parents, ni les supports physiques ne sont éternels, alors jetez-y un œil ».

Autant dire qu’il s’agit d’un joli pied-de-nez à l’attention de PlayStation, donc, dont il ne semble visiblement pas du tout soutenir la décision. Et voyant les nombreuses réactions suscitées par son post, Taro n’a alors pas hésité à approfondir son opinion sur la question au travers d’un second tweet, où il se dit personnellement « attristé de voir les médias physiques disparaître »… même si cela semble malheureusement inéluctable. « C’est le cours des choses, n’est-ce pas ? », se demande-t-il un peu par la force des choses.

Le créateur s’en prend aussi à Nintendo

« Étant donné que garder le contrôle sur la distribution physique présente des avantages par rapport à la simple mise en ligne des jeux sur Steam et compagnie, je pensais qu’à l’avenir, même si les jeux numériques devaient s’imposer, il y aurait toujours des éditions limitées coûteuses (comme c’est le cas avec les CD) », ajoute le créateur de NieR Automata. « Il faut croire que je me suis trompé », regrette-t-il cependant suite à l’annonce de PlayStation. Avant d’enchaîner, dans la foulée, sur le cas « déroutant » des cartes clés de la Nintendo Switch 2.

« Les cartes clés de la Nintendo Switch 2 sont déroutantes par rapport à une ROM ordinaire. Et elles sont identifiées par une énorme étiquette sur la jaquette, du genre ‘CECI EST UNE CARTE CLÉ’. J’imagine que c’est l’avenir… », déplore-t-il, en soulignant notamment le manque de clarté de ce nouveau système. Car il est clair que cet avenir est aujourd’hui loin de faire rêver le créateur japonais, qui semble ainsi partager le désespoir de millions de joueurs face aux dernières évolutions mises en place ou annoncées par Nintendo et PlayStation.

Source : Yoko Taro