Yakuza Like a Dragon détaille son scénario avec une bande-annonce inédite « Blade of Vengeance » à l'ambiance très prometteuse et fidèle à la franchise du studio Ryu Ga Gotoku.

Yakuza Like a Dragon Ishin sera l'une des sorties de février 2023 à ne pas manquer aux côtés de celles d'Atomic Heart, Returnal, Hogwarts Legacy ou encore du PSVR 2. En bref, un mois qui va très mal aux comptes en banque des joueurs. Les choix vont s'imposer d'eux-mêmes.

Yakuza Like a Dragon Ishin dévoile son story trailer

Le remake Yakuza Like a Dragon Ishin ne fera pas dans la demi-mesure et gardera sa mise en scène violente. La différence entre cet épisode et Yakuza 7 - outre le gameplay qui reprend la dimension beat'em up de la série -, c'est l'époque. Au lieu d'avoir une histoire contemporaine, Like a Dragon Ishin nous ramène en 1860 au temps des samouraïs.

Un scénario classique de vengeance dans lequel Ryoma Sakamoto, le héros que l'on joue, devra trouver le meurtrier de son père pour laver son honneur.

Dans les années 1860 à Kyoto, l'inégalité règne en maître, mais un samouraï est prêt à infléchir le cours de l'histoire dans sa quête de justice. Dans la peau de Ryoma Sakamoto, vous vous rendez à Kyoto pour trouver le meurtrier de votre père, vous innocenter d'un meurtre que vous n'avez pas commis et laver votre honneur. Ce faisant, vous mettrez un terme à l'ère des samouraïs et changerez à jamais la face du Japon. Dégainez votre sabre, chargez votre arme à feu et rejoignez la révolution dans cette aventure historique survoltée avec la patte typique des créateurs de Yakuza: Like a Dragon. Via Steam.

Le nouveau trailer qui porte bien son nom, « Blade of Vengance », revient sur les grandes lignes de l'histoire de Yakuza Like a Dragon Ishin. Une vidéo très soignée et cinématographique comme à l'accoutumée pour la franchise. En précommandant le jeu - qui sera disponible le 21 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC -, vous obtiendrez les armes suivantes :

Kijinmaru Kunishige

Éclat sanglant

Canon du vaisseau noir

Des stars et de la tendresse

Récemment, le casting de Yakuza Like a Dragon Ishin s'est dévoilé avec deux stars, l'acteur Rahul Kohli et le catcheur AEW Kenny Omega. Et même si il est question de vengance, en versant des litres de sang, le titre sera attendrir les plus durs à cuire avec des mignons et rondelets chatons.