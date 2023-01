Yakuza Like a Dragon Ishin annonce deux invités surprises au casting du jeu. L'un est catcheur et l'autre un acteur qui est apparue dans une série Netflix récente.

Like a Dragon Ishin, le remake nouvelle génération de Yakuza Ishin, sort dans moins d'un mois et le titre nous avait caché certaines choses.

Like a Dragon Ishin fait appel à deux stars

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont longtemps attendu avant de mettre en chantier un remake de Yakuza Ishin. Mais entre la demande des fans et le succès énorme de Ghost of Tsushima, les deux entités se sont dit que c'était le bon moment pour exporter cet épisode qui était réservé au Japon jusqu'à maintenant. Like a Dragon Ishin sera sanglant, mais aussi plein de tendresse malgré son cadre.

Outre les graphismes actualisés, Ryu Ga Gotoku Studio ont fait appel à deux personnalités : l'icône du catch AEW Kenny Omega, et l'acteur Rahul Kohli (Sermons de minuit, The Midnight Club...) pour des rôles inattendus. Ils seront en effet représentés sous forme de « cartes de soldats ». Une mécanique de combat qui accorde au joueur des bonus temporaires très puissants, et des capacités spéciales. Des cartes qui seront améliorables. Les compétences n'ont pas été dévoilées, mais ça devrait être du solide.

Les cartes de Kenny Omega et Rahul Kohli seront disponibles via un DLC lors de la sortie le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et en accès anticipé le 17 février prochain. Dans les prochaines semaines, quatre autres invités seront annoncés.