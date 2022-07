Le magazine japonais Famitsu a pu faire un tour dans les bureaux de Ryu Ga Gotoku Studio pour Yakuza 8. Et le média n'est pas revenu les mains vides. Entre images et informations, voici les premiers détails de cet épisode.

Les premières images de Yakuza 8

Yakuza 8 a été officialisé en 2021 au détour d'un simple message pour annoncer la restructuration du studio. Le créateur de la franchise, Toshihiro Nagoshi, a mis les voiles pour fonder sa société financée par NetEase Games. Le producteur Daisuke Saito a aussi intégré cette nouvelle équipe.

Les images rapportées (visibles dans notre galerie) permettent de confirmer que ce volet est une suite à Yakuza: Like A Dragon, avec Ichiban Kasuga comme protagoniste. C'est le même... exception faite de sa coiffure. Il délaisse sa coupe afro pour des cheveux plaqués en arrière et une queue de cheval. Accessoire, on vous l'accorde.

Mais Famitsu a glané des choses plus croustillantes. Yakuza 8 se déroulera dans une nouvelle ville. Encore au Japon ? Peut-être, même si des jeux hors du sol nippon pourraient arriver dans le futur. De plus, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont recruté Mikuru Asakura, une star du MMA et de YouTube avec ses 2,6 millions d'abonnés. En septembre, il affrontera le boxeur champion Floyd Mayweather. Pas peur !

Encore du tour par tour ?

Sauf surprise, cet opus sera toujours un action-RPG au tour par tour, à l'image des futurs titres de la licence, même si rien n'a été précisé là-dessus. À l'inverse, Judgment lui aura le droit au gameplay plus beat them all des anciens Yakuza.

Enfin Ryu Ga Gotoku Studio a également mentionné un nouveau jeu, qui n'est pas Yakuza 8, sans en dire plus. Il doit probablement s'agir de la production totalement inédite en chantier.