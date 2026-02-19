À un peu moins d'un an après la dernière sortie de la licence Xenoblade Chronicles, les joueuses et joueurs vont pouvoir se replonger dans cette aventure à grande échelle. Vous n'aurez même pas à patienter puisque Nintendo vient de sortir sans prévenir une version que beaucoup espéraient depuis l'été dernier. Autant vous dire que vous allez en prendre plein les yeux après cela.

Le dernier Xenoblade Chronicles pour les nouveaux joueurs Nintendo

Titre à part dans la galaxie Xeno, Xenoblade Chronicles X s'est offert une belle Definitive Edition l'an dernier sur la console hybride de Big N. Seulement, sortie à quelques mois de l'arrivée de la Nintendo Swich 2, une certaine frustration pointait quant aux possibles qui seraient permis sur cette nouvelle machine. Eh bien, presque un an après, la firme de Kyoto donne enfin aux fans ce qu'ils veulent. (Non, ce n'est pas encore l'officialisation du remaster du deuxième opus tant espéré, mais ça pourrait bien nous en rapprocher)

Retournez sur la planète Mira dans les meilleures conditions possibles grâce aux performances boostées de la nouvelle console. Même si la Definitive Edition de la précédente Switch avait déjà bénéficié d'un bon lissage, on passe à une résolution 4K sur Nintendo Switch 2 en mode docké. Bien sûr, en nomade, on reste à du 1080p. Plus intéressant encore pour un jeu de cet acabit, cette version de Xenoblade Chronicles X propose un affichage à 60 images par seconde, aussi bien sur le téléviseur qu'en mode portable. Voilà qui devrait rendre les déplacements et les combats bien plus fluides.

Pour courronner le tout, Nintendo accompagne cette annonce surprise par un shadowdrop. En effet, l'édition Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est disponible dès maintenant. Vous pouvez vous la procurer en dématérialisé sur la boutique eShop. Moins bonne nouvelle toutefois : il s'agit bien là d'une version payante. Si vous avez déjà la version Switch 1 du jeu, vous pouvez procéder à une mise à niveau pour 4,99 €. Autrement, l'éditeur le propose à 64,99 €. Enfin, les collectionneurs ne sont pas délaissés. De fait, une version physique arrivera également le 16 avril 2026.