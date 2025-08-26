Le studio de Xenoblade Chronicles 2 pourrait-il profiter de la rentrée et de la fin de l’été pour préparer une belle surprise aux fans et à la communauté ? Ça sent très bon.

La rentrée 2025 commence fort pour les fans de JRPG. Xenoblade Chronicles 2, l’un des plus gros succès de Monolith Soft, pourrait bien s’offrir une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2. Un détail repéré dans une récente vidéo du studio alimente aujourd’hui toutes les rumeurs.

Une simple pub… ou un vrai indice pour Xenoblade Chronicles 2 ?

Tout est parti d’un clip partagé par Monolith Soft sur X, à l’occasion d’une campagne de recrutement. On y aperçoit une scène cinématique du jeu Xenoblade Chronicles 2. Mais en y regardant de plus près, la lumière et les effets semblent différents de la version sortie en 2017 sur Switch.

Forcément, les joueurs se sont enflammés. Beaucoup y voient la trace d’un patch en préparation pour la Nintendo Switch 2. D’autres tempèrent : il pourrait simplement s’agir d’une retouche visuelle faite pour l’annonce. Rien n’est officiel pour l’instant, mais le doute est suffisant pour relancer les spéculations. Clairement, cela sent tout de même très bon pour la communauté.

Un jeu qui mérite une mise à jour

S’il y a bien un épisode qui bénéficierait d’un coup de polish technique, c’est Xenoblade Chronicles 2. À l’époque, le titre avait marqué les esprits par ses environnements immenses, ses personnages détaillés et sa fameuse mer de nuages. Mais cette ambition avait aussi un prix : une résolution souvent floue et un framerate en dents de scie.

La Switch 2, plus puissante et rétrocompatible, offre déjà un rendu plus stable. Avec un patch dédié, on peut imaginer un jeu bien plus fluide, avec des graphismes rehaussés et une meilleure lisibilité en portable comme en docké. De quoi redonner envie de replonger dans cet univers.

Même dans son état actuel, Xenoblade Chronicles 2 reste un incontournable pour tous les amateurs de JRPG. Sa narration, ses combats stratégiques et son monde gigantesque en font un titre à part. Un patch Switch 2 permettrait non seulement de le redécouvrir dans de meilleures conditions, mais aussi de le faire découvrir à une nouvelle génération de joueurs.

Source : Monolith