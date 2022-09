Xenoblade Chronicles 3 prépare l'arrivée du volume 2 du pass d'extension et dévoile ses futures nouveautés en vidéo. Nouvelle classe, défis ou aperçu du volume 3 du pass d'extension, on fait le point.

Si vous avez dévoré Xenoblade Chronicles 3 sans compter les heures, vous pourrez poursuivre cette grande épopée avec le pass d'extension Vol.2.

Xenoblade Chronicles 3 présentes ses futurs DLC

Disponible le 14 octobre prochain, le volume 2 du pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3 va inviter une nouvelle héroïne. Ino, un personnage mécanique, de type défenseur. Pour l'obtenir, il ne faudra pas seulement vous délester de 29,99€. Vous devrez en effet accomplir la quête d'Ino pour espérer la voir rejoindre le groupe. Cette nouvelle classe débloquée donnera aussi accès à des options stratégiques inédites.

Cette deuxième fournée de DLC enrichira l'expérience avec des Défis d'arène. En combattant des vagues d'ennemis « redoutables », vous repartirez avec des récompenses. Et si vous venez à bout d'adversaires encore plus résistants, vous aurez des puissants accessoires et des tenues spéciales en bonus.

En toute fin de vidéo, Nintendo et Monolith Soft ont teasé une nouvelle héroïne ainsi que des ajouts de gameplay pour le volume 3 du pass d'extension. Le volume 4, le dernier, aura un DLC scénarisé qui devrait être très généreux. Après cela, Xeno 3 tirera peut-être sa révérence. Mais la franchise, elle, durera encore très longtemps selon son producteur donc oui, il y aura un Xenoblade Chronicles 4.