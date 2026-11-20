Xenoblade Chronicles 3 s'offre une mise à jour inattendue juste avant la sortie de sa Nintendo Switch 2 Edition. Découvrez ce qu'elle change à la version originelle.

Ça s'active du côté de Monolith Soft pour la sortie prochaine de Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch 2. Le studio vient de déployer une nouvelle mise à jour pour le dernier épisode de la saga. C'est l'occasion de lui offrir une petite cure de jouvence en prévision de ce portage qui prévoit d'ajouter du contenu dès début décembre prochain.

Xenoblade Chronicles 3 prépare son arrivée sur Nintendo Switch 2

Le JRPG phare de la première Nintendo Switch va faire son grand retour sur la dernière console de Big N. Xenoblade Chronicles 3 viendra en effet compléter la trilogie qui a rejoint épisode par épisode le catalogue de la Nintendo Switch 2. Justement, en prévision de cette sortie, Monolight Soft a travaillé à un patch de compatibilité.

De fait, Xenoblade Chronicles 3 passe dès maintenant à la version 3.0.0. Ce sera donc celle compatible avec la Nintendo Switch 2 Edition. En revanche, n'y cherchez pas de changement pour la version de base sur la première Switch. Pas de nouveauté à l'horizon.

Dès lors, celles et ceux qui profiteront vraiment de la version 3.0.0 de Xenoblade Chronicles 3 seront les acquéreurs de la Nintendo Switch 2 Edition. Celle-ci sortira le 3 décembre 2026. Notez d'ailleurs que si vous possédez déjà le jeu sur la première Switch, vous pourrez effectuer la mise à niveau pour 9,99 €. Pour justifier le fait qu'elle soit payante, Monolith Soft va vous proposer plus qu'un lifting graphique et un affichage à 60 FPS, mais aussi du contenu supplémentaire.

Patch notes de la version 3.0.0

Vous l'aurez compris, si vous envisagez de passer le pas de Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition, commencez par mettre à jour votre jeu. Cela vous permettra de profiter du contenu dès le 3 décembre 2026 en passant par la mise à niveau. Ainsi, vous pourrez profiter du dernier épisode de la franchise avant Genesis, le futur épisode aussi attendu sur la nouvelle console hybride. Quant au détail de la version 3.0.0, il se résume à ce patch notes :

Rend le jeu compatible avec la Nintendo Switch 2 Edition.

Aucun changement signalé si vous jouez sur Nintendo Switch.