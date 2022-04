Profitez, vous ne verrez pas ça tous les jours ! Xenoblade Chronicles 3 arrivera plus tôt sur Nintendo Switch. Le constructeur japonais a donné une nouvelle date de sortie lors d'une présentation qui s'axe sur le système de combat du jeu. Entre autres.

Quand sort Xenoblade Chronicles 3 sur Switch ?

Le 29 juillet 2022, c'est la nouvelle date de sortie de Xenoblade Chronicles 3 choisie par Nintendo. Non, vous ne rêvez pas, le jeu de Monolith Soft sera en avance de plusieurs semaines. Et en prime, vous avez même un trailer inédit qui nous en dit plus sur le contexte de ce nouvel épisode, ainsi que sur ses mécaniques de combat.

Bonne nouvelle ! Xenoblade Chronicles 3 sortira non pas en septembre, mais le 29 juillet ! Regardez la nouvelle bande-annonce pour découvrir son système de combat et en apprendre davantage sur son univers.

Menez jusqu’à 7 personnages au combat : comme dans les jeux Xenoblade Chronicles précédents, le combat s'engage en attaquant directement les ennemis sur le terrain. Les joueurs peuvent prendre le contrôle du groupe de Noah composé de six membres, mais également contrôler des personnages supplémentaires que le groupe aura rencontrés au cours de l’aventure. Chaque personnage endossant un rôle particulier sur le champ de bataille, il est possible d’établir toutes sortes de stratégies. Changements de classes : Noah est un épéiste spécialisé dans le combat rapproché, tandis que Mio est une zéphyr qui attire l’attention de l’ennemi tout en esquivant ses coups avec brio. Chaque personnage appartient ainsi à une classe distincte qui lui procure des avantages uniques. En progressant dans l’aventure, les joueurs pourront personnaliser la composition du groupe en modifiant la classe de chacun de ses membres. Interlien : chaque duo du groupe, Noah et Mio, Lanz et Sena, ou encore Eunie et Taion peut recourir à l’Interlien après avoir rempli certaines conditions pour fusionner et prendre la forme d’un gigantesque Ouroboros. Chaque Ouroboros possède ses propres techniques de combat, et déclencher cette transformation au bon moment sera la clé pour décrocher la victoire.

Un collector exclusif à My Nintendo Store

L'édition collector dédiée au My Nintendo Store

Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet 2022 sur Nintendo Switch en version physique classique, mais également en édition collector. Pas de prix communiqué mais en voici le contenu :

Un artbook de 250 pages à couverture rigide et coloré

Un steelbook avec le jeu

Une couverture signée Masatsugu Saito

Une édition collector à réserver uniquement depuis le My Nintendo Store, qui ne sera donc pas proposée en magasins.