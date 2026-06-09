Le Nintendo Direct régale les fans de Monolight Software avec une annonce que beaucoup espéraient, à savoir le retour d'un Xenoblade Chronicles qui était très attendu sur Nintendo Switch 2.

Le Summer Game Fest et ses nombreuses conférences n'auront pas eu le monopole des annonces mémorables en ce mois de juin 2026. Au cours de ses 50 minutes, le nouveau Nintendo Direct a enchaîné les présentations notables. De grosses licences se sont montrées, avec bon nombre d'exclusivités. Dans le lot, on n'a évidemment pas pu passer à côté des titres signés Monolith qui s'apprêtent à se refaire une beauté sur Nintendo Switch 2, alors qu'un nouveau chapitre va s'ouvrir.

Le Nintendo Direct ramène un Xenoblade Chronicles que vous adorez

Après le remaster de Chronicles X et son édition Nintendo Switch 2, c'est au tour des autres épisodes de la saga de s'offrir une nouvelle jeunesse. Cette nouvelle conférence aura été le moment choisi par Big N et Monolith Software pour annoncer la grande nouvelle. C'est donc officiel, il est temps de vous mettre en route pour le monde d'Alrest, car Xenoblade Chronicles 2 va faire son grand retour, tout comme Xenoblade 3 et le premier épisode. La trilogie profitera « améliorations visuelles et de nouvelles fonctionnalités ». C'est naturellement Xenoblade Chronicles: Definitive Edition qui ouvrira le bal des portages sur Nintendo Switch 2 avec la version numérique disponible plus tard dans la journée.

Xenoblade Chronicles proposera ainsi un véhicule à haute vitesse, de nouveaux équipements et des tête à tête doublés, le second épisode proposera la possibilité d’incarner les Lames lors de missions et d'équipements inédits, quand Xenoblade 3 vous proposera de combattre des vagues d’ennemis, des héros et des quêtes de héros inédits, et davantage de scènes doublées. Xenoblade 2 sera disponible dès le 30 juillet en version digitale sur Nintendo Switch 2 et sa suite le 3 décembre 2026. Une mise à niveau sera proposée pour les possesseurs des jeux sur la première console hybride.

Et c’était LA grande surprise pour les fans de la licence. Monolith a annoncé le prochain épisode de la saga : Xenoblade Genesis, prévu courant 2027 sur Nintendo Switch 2 :