Avant les grandes nouveautés qui viendront revitaliser un peu l’expérience sur Nintendo Switch 2, Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour pour Xenoblade Chronicles 2.

Après Xenoblade Chronicles Definitive Edition, c’est au tour du second épisode de la trilogie de préparer son retour sur Nintendo Switch 2. A quelques jours de son lancement sur la nouvelle console, Xenoblade Chronicles 2 accueille en effet une nouvelle mise à jour, qui prépare sa mise à niveau sur la machine. On fait le point sur ce qu’elle change.

Xenoblade Chronicles 2 passe en version 3.0.0

Disponible depuis le 22 juillet 2026 au soir, la version 3.0.0 du jeu n’apporte donc aucune nouveauté de gameplay à proprement parler. Son objectif est en effet avant tout de rendre Xenoblade Chronicles 2 compatible avec la version Nintendo Switch 2, qui débarquera le 30 juillet 2026. Les joueurs possédant déjà le RPG sur la première console hybride pourront ainsi profiter de cette version améliorée le moment venu, grâce à une mise à niveau payante, facturée 9,99€.

La version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 proposera en outre une prise en charge de la 4K, un affichage à 60 fps, la possibilité de contrôler directement les Lames dans un nouveau mode de jeu, des équipements inédits pour Pyra et Mythra, ainsi qu’une nouvelle Lame rare et une quête de Lame. Quant à cette mise à jour présomptive de Xenoblade Chronicles 2, en voici les notes de patch complètes :

Version Nintendo Switch 2

Ajout de la compatibilité avec Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition.

L’édition Nintendo Switch 2 sera disponible à partir du 30 juillet 2026.

Version Nintendo Switch de Xenoblade Chronicles 2

Aucun changement n’a été effectué.

©Nintendo

Une version physique prévue pour plus tard

Après plusieurs années de service, Xenoblade Chronicles 2 s’offrira donc une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2, comme son prédécesseur il y a quelques semaines. Comme annoncé lors de son Nintendo Direct estival, le constructeur a en effet prévu de revitaliser l’intégralité de la trilogie Xenoblade sur Nintendo Switch 2. Le troisième épisode profitera donc du même traitement dès le 3 décembre 2026. Rappelons également, surtout au regard de l’actualité, qu’une version physique de Xenoblade 2 est également prévue pour le 1er octobre 2026.

Source : Nintendo