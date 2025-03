Une belle nouvelle du côté de Monolith Soft ravive un espoir de fans. Et si Xenoblade Chronicles 4 était bien en projet depuis toutes ces années ? On commence à y croire.

Les consoles Nintendo ne manquent pas de grosses licences exclusives. C'est d'ailleurs leur variété qui fait souvent la force de leur catalogue. Hors Mario, Zelda et autres Pokémon, on peut citer ces dernières années la saga Xenoblade Chronicles. Avec une trilogie et un spin-off, les joueurs se sont familiarisés avec cet univers de science fantasy à la sauce RPG. Dès lors, ils attendent impatiemment un nouvel opus. Serait-il déjà en route ?

Bientôt l'officialisation pour Xenoblade 4 ?

Dernièrement, il y a eu du changement chez Monolith Soft. Le studio derrière la licence Xenoblade est finalement devenue une filiale détenue à 100 % par Nintendo. Après des années à avoir été un investisseur majoritaire, l'éditeur en est le total propriétaire depuis décembre 2024. Mais, ce n'est pas tout. En jetant un œil sur LinkedIn, on constate qu'une nouvelle tête travaille comme freelance auprès des équipes depuis novembre dernier, soit 5 mois. Il s'adit de Daisuke Honda, réalisateur de cinématiques ayant collaboré auparavant avec des géants comme Square Enix et NetEase.

Si cette information interpelle, c'est parce que les observateurs s'interrogent sur le futur projet de Monolith Soft. Depuis le dernier opus de sa licence-phare en 2022, le studio reste assez discret. Tout au plus sait-on qu'il planche sur un nouveau RPG. Dès lors, on pense tout de suite à Xenoblade Chronicles 4. D'autant que son développement profiterait largement de la contribution d'un ancien ayant travaillé sur Final Fantasy 16 et Visions of Mana comme Honda.

Les fans ont bon espoir que Xenoblade 4 voit le jour, surtout après les déclarations officielles très favorables à des suites. En même temps, on peut se rappeler du désir du fondateur de Monolith de produire un projet plus modeste. Ayant enchaîné les titres d'envergure et après avoir aidé au développement de Zelda Breath of the Wild, Tetsuya Takahashi voulait visiblement un peu de répit.

Cependant, la licence emblématique du studio rencontre toujours un très gros succès. Elle lui avait même valu des profits records en 2021. Qui plus est, elle va très bientôt être une nouvelle fois sur le devant de la scène. Le 20 mars 2025 sortira sur Nintendo Switch le remaster de Xenoblade Chronicles X. Dès lors, difficile de ne pas imaginer un quatrième opus en préparation pour la saga.