Un nouveau Xenoblade Chronicles serait-il prévu pour 2026 ? C’est ce que semble indiquer l’une des actrices de la franchise, qui a récemment mis à jour le profil de ses activités.

Il y a déjà près d’un an maintenant, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sortait officiellement sur Nintendo Switch, pour le plus grand bonheur des fans de la franchise qui disposent désormais de l’intégralité de la série sur les dernières consoles de Nintendo. De fait, tous les regards sont maintenant naturellement tournés vers l’avenir, avec de nombreuses spéculations sur l’arrivée d’un potentiel Xenoblade 4 dans un futur plus ou moins proche. Et justement, un nouvel indice vient aujourd’hui remettre le feu aux poudres à ce sujet.

Une annonce en approche pour Xenoblade 4 ?

En effet, au cours des derniers mois, de multiples éléments ont pu laisser entendre que Monolith Soft était d’ores et déjà à l’œuvre sur un nouveau projet, dont on ignore toutefois encore la nature pour le moment. À ce stade, la seule chose que nous savons, c’est que la compositrice historique de Xenoblade Chronicles, Manami Kiyota, est de la partie, ce qui a poussé les fans à se demander s’il ne pourrait pas s’agir d’un potentiel Xenoblade 4. Ou en tout cas, d’un nouveau projet en lien avec la franchise.

Et une nouvelle découverte vient aujourd’hui appuyer cette théorie, puisque comme remarqué par des internautes sur Weibo, un réseau social chinois, la page Spotlight de l’une des actrices de la série a récemment été mise à jour. Il s’agit alors plus précisément de Caitlin Thorburn, aka Kos-Mos, T-Elos et Nim dans Xenoblade Chronicles 2, qui indique avoir repris le rôle de Kos-Mos dans un nouvel opus à venir courant 2026. En sachant que, comme le précisent certains internautes, seule l’actrice en personne a pu mettre à jour sa page sur ce site.

© joveroy

Malheureusement, cette dernière n’a toutefois pas précisé s’il serait bien question d’un nouvel opus comme Xenoblade 4, ou d’un autre projet. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira d’un Xenoblade Chronicles. Cela a donc poussé les fans à émettre la théorie qu’il pourrait tout simplement s’agir d’une réédition de Xenoblade Chronicles 2 à destination de la Nintendo Switch 2. Bien sûr, inutile de préciser que cela reste à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Mais avec de potentiels Nintendo Direct en approche, la réponse pourrait bientôt tomber.

Source : Spotlight (via Famiboards)