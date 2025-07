En mars dernier, l’arrivée de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch marquait un nouveau cap important dans la franchise de Monolith Soft : elle est désormais intégralement disponible sur la machine de Nintendo. De son premier à son dernier opus, dont la sortie remonte à 2022, toute la série peut en effet être jouée sur cette dernière, ce qui pousse aujourd’hui les fans à se demander : à quand un Xenoblade 4 ? Et justement, à ce sujet, un potentiel premier indice pourrait bien avoir été récemment découvert.

L’annonce d’un Xenoblade 4 en approche ?

Pour le retrouver, il faut alors se rendre sur le compte X de Manami Kiyota, un nom qui ne sera sans doute pas étranger aux fans de la franchise. Et pour cause, il s’agit tout simplement de l’une des compositrices de Xenoblade Chronicles, qui a œuvré sur la quasi-totalité des épisodes jusqu’à présent. De fait, lorsque celle-ci annonce qu’elle « travaille sur un nouveau projet avec de merveilleux créateurs du monde entier », cela pousse forcément les joueurs à se demander si un Xenoblade 4 ne serait pas dans les tuyaux de Nintendo.

D’autant plus que lorsque l’on se tourne vers le CV de Kiyota, la licence de Monolith Soft y occupe une place plus que prépondérante. Car en dehors de sa participation à des titres comme Super Smash Bros. Ultimate, Super Smash Bros. sur Wii U et PokéPark Wii, sur lesquels elle a réalisé quelques arrangements, elle a surtout travaillé sur la composition de la majorité des Xenoblade Chronicles. Pas étonnant, donc, que les fans s’imaginent tout de suite que le projet évoqué par Kiyota puisse être un potentiel Xenoblade 4.

Bien sûr, en l’état, cela ne reste toutefois que de la pure spéculation. Néanmoins, si cela devait effectivement se confirmer, il pourrait s’agir d’une belle surprise pour les fans de la licence, et surtout pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2. Car en fonction de sa date de sortie, cela pourrait bien faire de cet hypothétique Xenoblade 4 l’un des titres de lancement de la nouvelle console de Nintendo. Malheureusement, en dehors d’un vague « veuillez attendre l’annonce officielle », Kiyota n’a pour l’heure pas donné d’information supplémentaire.