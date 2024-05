Le jeu de tir en ligne XDefiant reçoit sa première mise à jour de pré-saison, avec plusieurs corrections et améliorations notables. Prévue pour être déployée ce jour avec une interruption de service d'une heure, cette mise à jour vise à optimiser l'expérience des joueurs. De quoi faire revenir dans le jeu un mode pourtant très demandé par les joueurs. Que sait t-on ?

XDefiant fait plaisir

L'une des principales nouveautés de cette mise à jour de XDefiant est la réintroduction de la Zone d'Entraînement. Initialement disponible lors des tests préliminaires, cette fonctionnalité avait disparu au lancement du jeu cette semaine. La Zone d'Entraînement permet aux joueurs de tester diverses combinaisons d'armes et d'accessoires, d'essayer des capacités et des ultras sur des mannequins cibles, et de se familiariser avec les commandes du jeu grâce à un parcours d'assaut. C'est donc très utile quand on débute.

Corrections et améliorations

Modes de Jeu XDefiant : un bug qui faisait apparaître les joueurs en dehors de la carte lorsqu'ils entraient dans la Zone d'Entraînement a été corrigé.

: un bug qui faisait apparaître les joueurs en dehors de la carte lorsqu'ils entraient dans la Zone d'Entraînement a été corrigé. Dispositifs : une erreur qui faisait tomber les dispositifs aux pieds des joueurs après leur déploiement, si ces derniers mouraient pendant l'animation, a été rectifiée.

: une erreur qui faisait tomber les dispositifs aux pieds des joueurs après leur déploiement, si ces derniers mouraient pendant l'animation, a été rectifiée. Netcode : un problème lié à l'affichage des barres de santé des ennemis a été résolu. Les joueurs verront désormais les barres de santé correctes après avoir infligé des dégâts.

: un problème lié à l'affichage des barres de santé des ennemis a été résolu. Les joueurs verront désormais les barres de santé correctes après avoir infligé des dégâts. Localisation : une correction a été apportée pour l'affichage du texte de fin de match en arabe, qui apparaissait avec la mauvaise orientation.

: une correction a été apportée pour l'affichage du texte de fin de match en arabe, qui apparaissait avec la mauvaise orientation. Divers : des ajustements ont été faits pour résoudre des problèmes de faible taux de rafraîchissement sur certaines cartes graphiques AMD. La Zone d'Entraînement est de nouveau active, bien que des anomalies puissent encore survenir.

Cette mise à jour marque un pas important pour XDefiant en termes de stabilité et de jouabilité, tout en offrant aux joueurs un outil précieux pour perfectionner leurs compétences et stratégies. Les développeurs restent visiblement à l'écoute des retours des joueurs pour continuer à améliorer l'expérience de jeu.