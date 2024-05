Malgré un développement et des premières heures visiblement chaotiques, XDefiant a plutôt bien remonté la pente. Le dernier jeu gratuit d'Ubisoft semble avoir trouvé son public. Malgré tout, le FPS multi est loin d'être vierge de tous défauts. Certains d'entre eux particulièrement frustrants devraient faire l'objet d'un correctif prochainement.

Une mise à jour à venir pour maintenir XDefiant sur sa bonne lancée

Si l'on en croit les bruits de couloir sur les coulisses de XDefiant, celui-ci reviendrait de loin. Lancer un FPS sur les plates-bandes de mastodontes comme Call of Duty est un pari particulièrement risqué. Il semblerait toutefois que celui d'Ubisoft se soit montré payant, avec un lancement qui aurait même dépassé ses attentes. Tout n'est cependant pas parfait, loin s'en faut. Le matchmaking et le netcode, entre autres, connaissent des ratés, l'équilibrage laisse quelque peu à désirer et les joueurs ont une fâcheuse tendance à exploiter certaines mécaniques de manière abusive.

Ubisoft San Fransisco doit donc rapidement réagir sur plusieurs terrains pour maintenir XDefiant sur sa lancée prometteuse. L'un de ses développeurs a justement voulu se montrer rassurant auprès des joueurs sur X.com. Un point en particulier semble frustrer la communauté : le fait de spammer les sauts et la position accroupie. Cela semble donner un avantage énorme aux joueurs abusant de ces mécaniques. Le studio envisage donc d'appliquer une pénalité à de tels abus. Un autre problème relatif à la différence de recul vertical entre le tir visé et le tir au jugé est sur la liste des priorités à corriger dès que possible. Espérons que des problèmes plus larges comme justement le netcode feront également l'objet d'un patch dès que possible.

Une fois ces éléments à corriger de toute urgence écartés, reste encore à Ubisoft la lourde tâche de maintenir l'intérêt de XDefiant sur la durée. La branche San Fransisco a partagé à ce titre un programme plutôt chargé avec quatre saisons à venir, et leurs lots de nouveautés. Tout cela suffira-t-il pour que le jeu gratuit d'Ubisoft tienne la dragée haute à d'autres FPS majeurs comme Call of Duty ? L'avenir nous le dira.