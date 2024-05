Après un premier jour délicat en raison de serveurs récalcitrants, XDefiant semble avoir très bien remonté la pente. De nombreux joueurs se sont en tout cas essayé à ce nouveau jeu gratuit d'Ubisoft. Il semblerait même que le résultat est au-delà des espérances du géant français.

Un lancement visiblement payant pour le free to play XDefiant

Lancé le 21 mai sur PC, PS5 et Xbox Series, XDefiant a connu un lancement explosif à plus d'un titre. 1 million de joueurs se sont rués sur le nouveau jeu gratuit d'Ubisoft. Le problème est que les serveurs n'ont visiblement pas été très coopératifs, avec des lobbys vides semant le chaos et la confusion. La situation s'est heureusement rapidement stabilisée, et le compte de joueurs a visiblement depuis grimpé en flèche.

Une semaine après sa sortie, XDefiant aurait en effet atteint les 8 millions de joueurs uniques. Par cela, il est entendu le fait que chaque joueur a au moins téléchargé le jeu et l'a lancé. Ce joli chiffre aurait en tout cas dépassé les attentes d'Ubisoft, qui comptait plutôt sur 5 millions de joueurs dans le premier mois de sortie de son nouveau FPS gratuit. Une telle valeur ne signifie cependant pas grand-chose en soi. En revanche, il est établi que le nombre de joueurs connectés simultanément sur XDefiant a atteint le 27 mai un pic d'environ 700 000.

Reste maintenant à voir si Ubisoft San Fransisco parviendra à maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. La proposition de base se montre en tout cas convaincante, malgré de nombreux problèmes comme le matchmaking, la latence ou le netcode. Le studio doit donc peaufiner ces éléments via de futurs patchs, et réfléchir à la suite du programme pour motiver les troupes sur son nouveau jeu gratuit, avec notamment l'injection régulière de nouveaux contenus. Xdefiant revient en tout cas de loin, après des reports à répétition et visiblement de nombreux conflits en interne. Espérons que les choses se passeront mieux pour l'avenir de ce titre prometteur, mais manquant encore de finition.