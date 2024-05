Après un parcours semé d'embûches et de multiples retards, Ubisoft a enfin annoncé la sortie de son shooter multijoueur gratuit, XDefiant, prévue pour le 21 mai sur PC, PS5, et Xbox Series X|S. Ce jeu avait initialement suscité une réaction tiède lors de son annonce en 2021, à cause de son titre et de son style jugés peu convaincants. Cette réception négative avait poussé Ubisoft à mettre le projet en pause pendant presque un an, le temps de repenser le branding et d'adopter une approche plus tactique.

XDefiant arrive enfin

Le redémarrage de XDefiant a été marqué par une beta ouverte bien accueillie et des délais supplémentaires, mais un test de stress crucial en avril a finalement rassuré Ubisoft sur la viabilité du jeu. Le lancement du jeu sera précédé d'une pré-saison de six semaines durant lesquelles les joueurs pourront découvrir cinq factions, quatorze cartes et cinq modes de jeu tels que Domination, Hot Shot, Occupy, Escort et Zone Control. Un mode classé sera également proposé pour pratiquer les matchs compétitifs 4v4.

Une fois cette phase préliminaire achevée, XDefiant entrera dans une cadence saisonnière. Ubisoft a prévu d'ajouter régulièrement de nouvelles armes, cartes, événements et une nouvelle faction tous les trois mois. Cette stratégie de contenu est conçue pour garder le jeu dynamique et engageant pour la communauté. Vous pouvez retrouver l'ensemble dans l'image ci-dessous.

Les premières impressions des tests de beta en 2023 ont été encourageantes, faisant espérer que XDefiant pourrait devenir une référence appréciée des amateurs de shooters. Robert Bowling, ancien stratège créatif de Call of Duty, a loué XDefiant pour son retour à l'essence des shooters tactiques, notant que contrairement à CoD qui s'est éloigné de ses racines, XDefiant connaît son identité et excelle dans ce domaine.

La question reste ouverte de savoir si XDefiant parviendra à se tailler une place durable dans le paysage concurrentiel des FPS.

