Après avoir été maintes fois repoussé, le jeu gratuit XDefiant sera enfin déployé le 21 mai. Certains joueurs qui l'ont essayé en avance avaient été agréablement surpris. Mais d'autres craignaient que ce nouveau FPS ressemble trop à Call of Duty, a priori une des aspirations ayant causé autant de retard dans son développement. Sur un point en particulier, il n'en serait apparemment rien.

Des expériences bien séparées dans XDefiant

Dans un communiqué officiel, Ubisoft s'est fendu d'une déclaration s'agissant du système de matchmaking dans XDefiant. Ainsi, le FPS gratuit ne disposera pas dans ces modes dits plus « casual » de SBMM (Skill-Based Matchmaking, ou recherche de joueurs basée sur le niveau, en français), contrairement notamment aux jeux Call of Duty. La raison derrière ce choix est la volonté de proposer pour ces modes de jeu une ambiance plus propice à la détente et au fun.

« Nous pensons que l'absence de SBMM est essentielle pour une expérience de jeu variée sur le long terme. Honnêtement, le SBMM signifie que chaque partie occassionnelle est répétitive et aussi stressante qu'un match classé. Nous pensons que les modes de jeu casual devraient être là pour s'amuser. Si vous voulez des parties compétitives, le mode classé est là pour vous ». Voici ce qu'Ubisoft avait à déclarer en préambule de sa vision du matchmaking sur XDefiant.

Ce nouveau FPS gratuit arrivera-t-il à tirer son épingle du jeu ? © Ubisoft

Un matchmaking a priori bien pensé

En lieu et place d'une recherche basée sur le niveau en mode « casual », XDefiant s'intéressera à d'autres critères bien connus des FPS multijoueurs. Le jeu étudiera notamment la région, la latence, la liste des joueurs évités, la taille du groupe ou encore le type de contrôles utilisés et la plateforme. Cette recherche aura ainsi plutôt tendance à mettre les joueurs manettes/consoles ensemble. Même constat pour les joueurs clavier souris/PC. On retrouve les mêmes critères de sélection pour le mode classé, avec l'ajout des points de rang, pour cette fois mettre en application le SBMM.

À noter que, même en mode casual, XDefiant opèrera naturellement un équilibre des équipes une fois le lobby rempli. Ce afin d'assurer une expérience un minimum équitable et amusante. De même, le lobby sera persistent entre chaque match. Tant que les joueurs ne quittent pas la partie en cours, celle-ci continuera par défaut. Enfin, certains modes comme le classé viendront « verrouiller » le type de contrôles utilisé. Si vous lancez une recherche en mode classé en utilisant un combo clavier souris, le jeu ne cherchera que des joueurs utilisant le même matériel. Il sera par ailleurs impossible de passer en cours de match à la manette, et inversement. Ce afin d'éviter de tromper le système de matchmaking.

Ubisoft semble donc avoir mûrement réfléchi son sujet, probablement fort de son expérience sur Rainbow Six Siege. Le reste de XDefiant se montrera-t-il aussi rassurant ? Verdict le 21 mai.