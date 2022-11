Alors que le rachat d’Activision Blizzard traîne de la patte et fait grincer des dents chez Sony, le patron de la branche Xbox pense déjà à ce qu’il pourrait faire avec les jeux cultes de l’éditeur, autres que Call of Duty, si jamais l’acquisition venait à être validée.

Xbox a deux légendes de Blizzard dans le collimateur

Oui, puisque si la bataille opposant Microsoft à Sony a principalement le shooter en ligne de mire, Activision Blizzard possède également d’autres licences dans sa besace, dont certaines sont de véritables classiques dans leur genre, bien que moins « populaires » que le célèbre FPS.

On parle évidemment ici de StarCraft et WarCraft, deux séries de jeux STR (stratégie temps réel) qui ont marqué l’histoire vidéoludique. Outre ses grandes qualités, StarCraft à tout de même réussi à placer son second épisode comme l’un des précurseurs de l’esport (notamment en Corée du Sud).

Tandis que de son côté WarCraft a donné naissance à un univers excessivement riche et au MMO désormais culte World of Warcraft. C’est aussi grâce à WarCraft 3 qu’est né un genre, le MOBA (DOTA 2, League of Legends), rien que ça. Deux licences phares qui ont aidé Blizzard à se faire un nom et qui font désormais de l'œil à Phil Spencer.

StarCraft et WarCraft bientôt de retour ?

Interrogé dans les colonnes de Wired concernant le rapport qu'entretient Xbox avec les STR depuis le rachat de Relic Entertainment (Age of Empires 4, Age of Mythology), Phil Spencer s’est dit très excité à l’idée de se pencher sur le cas de StarCraft et WarCraft.

Premièrement, je dirais que je ne suis pas autorisé à prendre des décisions sur ce qui se passe chez Blizzard, Activision ou King. Il ne s'agit ici que de discussions et de réflexions sur les possibilités qui s'offrent à nous. Et pas seulement avec StarCraft, il y a WarCraft aussi, quand on pense à l'héritage des jeux STR, et en particulier de Blizzard. Aujourd'hui, je n'ai pas de projets concrets, car je ne peux pas vraiment me rendre sur place et travailler avec les équipes. Mais StarCraft par exemple, a été une pierre angulaire dans l'histoire du jeu vidéo, non ? Du point de vue de l’esport, des jeux de stratégie et la narration dans les STR du genre. Je suis donc impatient de pouvoir m’entretenir avec les équipes d'Activision et de Blizzard pour parler des opportunités que nous pourrions avoir. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux travailler activement pour le moment, mais l'idée de pouvoir réfléchir à ce qui pourrait arriver avec ces franchises est très excitante pour moi, qui ai passé beaucoup d'heures à jouer à ces jeux. Phil Spencer chez Wired

Pour l'heure, rien n’est en chantier et Phil Spencer a encore les mains liées tant que le rachat n’est pas validé. Mais si celui-ci finit par l’être, il se pourrait bien que l’on retrouve StarCraft et WarCraft sur l'écosystème Xbox d’une manière ou d’une autre. Que ce soit avec des remakes (la grande tendance) ou de nouveaux opus, sait-on jamais.