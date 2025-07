The Outer Worlds 2 et Ninja Gaiden 4 pourraient-ils finalement avoir droit à une vraie version physique sur Xbox Series ? C’est ce que semble indiquer un revendeur canadien.

Xbox ferait-il tout son possible pour partir à la reconquête des joueurs après le véritable chaos de ces dernières semaines ? Tout porte à le croire. En effet, nous vous en parlions hier, après avoir suscité la polémique pour avoir augmenté le prix de vente de The Outer Worlds 2, la compagnie a finalement annoncé faire machine arrière pour réaligner son prix sur celui des tarifs standards actuellement en vigueur sur le marché. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Xbox en aurait également profité pour revoir sa position concernant les jeux physiques.

Des jeux Xbox pourraient finalement sortir au format physique

Ce n’est désormais plus un secret : Xbox et le marché des jeux physiques, ce n’est plus une grande histoire d’amour depuis longtemps. Tandis que les rayons de jeux Xbox deviennent de plus en plus chétifs en magasin, la firme américaine se donne de moins en moins la peine d’éditer ses propres productions au format physique, en tout cas sur sa console. Car comme a récemment pu le prouver un jeu comme Gears of War Reloaded par exemple, cela n’empêche pas ces mêmes titres d’avoir droit à une version physique lorsqu’ils débarquent sur PS5.

La bonne nouvelle, cependant, c'est que The Outer Worlds 2 pourrait finalement avoir droit au même traitement sur Xbox. En effet, alors que le prochain titre des créateurs d’Avowed n’était pas supposé bénéficier d’une vraie sortie physique sur la plateforme, le revendeur canadien PnP Games affiche désormais l’existence d’une version physique pour l’édition Premium du jeu sur Xbox Series X. Ainsi, à l’instar de la version PS5, celle-ci comprendrait bel et bien le jeu sur disque, au lieu d’un simple « Code in the Box » comme annoncé jusqu’à présent.

The Outer Worlds 2 ne serait toutefois pas le seul à bénéficier de ce traitement, puisque la même chose a été repérée pour l’édition Deluxe de Ninja Gaiden 4 qui, rappelons-le, sera cette fois-ci édité par Xbox Game Studios. Attention toutefois, on préfère vous prévenir : aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet pour le moment. En l’état, il pourrait donc s’agir d’une erreur de la part du revendeur, qui semble être le seul à afficher une telle information. Mais autant dire qu’on croise très fortement les doigts pour que cela devienne réalité.

Source : PnP Games (via Wario64)