D'insistantes rumeurs tendaient à indiquer que la faucheuse Xbox allait s'abattre en ce début de semaine, et c'est désormais officiel alors que Microsoft et sa branche gaming ont mis à exécution leur plan visant à procéder à un profond « Reset » de la marque. Il était question de l'une des vagues de licenciements les plus massives jamais vues dans l'histoire de l'industrie, et c'est définitivement ce qui se dessine dans le mémo partagé en interne par Asha Sharma, patronne de Xbox Game Studios (et récupéré par nos confrères chez The Verge en ce jour sombre du 6 juillet 2026, alors que celle-ci annonce le « commencement de la restructure la plus importante de l'histoire de XBOX ». Mais alors qu'on parlait également de fermeture de studios, la réalité est finalement à nuancer quelque peu.

Xbox divorce de certains de ses studios, mais de façon amiable ?

Afin de rapporter comme il se doit cette annonce officielle de l'hécatombe dans les rangs de Xbox, commençons d'abord par nous pencher sur le cas des studios dont elle devait se séparer. Les premières rumeurs en évoquaient trois, et les derniers cinq. Finalement, ce sont quatre studios qui quittent le giron de la branche gaming de Microsoft. Malheureusement pour eux, ce n'est pas une surprise, puisqu'il s'agit bien des studios suivants :

Mais alors que les divers rapports sur le sujet laissaient entendre que Xbox allait purement et simplement fermer lesdits studios, ce n'est finalement pas le cas. « Dans le cadre des réductions d'effectifs, Microsoft a conclu des accords avec quatre studios pour leur permettre soit de devenir indépendants, soit de passer sous une nouvelle direction, leur évitant ainsi la fermeture », peut-on lire dans le mémo partagé en interne. On apprend ainsi que les Compulsion Games et Double Fine vont essayer de continuer l'aventure de façon indépendante, ou sous l'égide d'un autre éditeur pour Ninja Theory et Undead Labs.

De ce fait, aucun jeu actuellement en développement, comme en l'occurrence Senua et State of Decay 3, ne feront l'objet d'une annulation, du moins à l'heure actuelle. On espère donc que les studios ainsi impactés arriveront à rebondir après leur séparation de Xbox.

Une vague sans précédents de licenciement, et ce n'est que le début...

Outre le fait que quatre studios ont dû prendre la porte de Xbox Game Studios, mais a priori sans subir de fermeture définitive, le « bain de sang » tant craint se retrouve en revanche bien dans les chiffres en rapport avec cette nouvelle vague de licenciement dans les rangs de Microsoft et sa branche gaming. On apprend ainsi que la firme de Redmond va renvoyer le nombre ahurissant de 4 800 personnes dès aujourd'hui, dont plus de 30% au sein de Xbox. Ce sont donc 1 600 employés qui doivent faire leurs affaires et s'en aller dès ce lundi 6 juillet 2026.

Mais ce n'est visiblement que le début de la nouvelle vague sanglante de licenciements prévue par Microsoft et Xbox. D'ici à la fin de l'année fiscale 2027, la marque au X prévoit en effet de supprimer environ 20% du total de sa masse salariale. Ce qui représenterait donc 1 600 départs supplémentaires, pour un total de 3 200 employés victime de « la plus grande restructuration de l'histoire de Xbox ». De nombreux studios ont ainsi perdu des effectifs, dont Arkane Lyon (Marvel's Blade), à différents postes, dont managériaux ou dans des départements comme le service qualité.

Asha Sharma a martelé dans son mémo que « le business n'est actuellement pas sain » et que « des sacrifices sont nécessaires ». Elle conclut son message aux employés en ces termes : « Je veux que Xbox soit l'une des rares entreprises à divertir plus d'un milliard de personnes chaque jour et à offrir à chacun la possibilité de créer et de tisser des liens. Je sais que nous pouvons atteindre cet objectif. Xbox possède certaines des franchises les plus appréciées de l'histoire du divertissement ainsi que des studios talentueux à travers le monde, et nous renouerons avec la croissance en 2027. L'histoire regorge d'entreprises qui ont confondu longévité et inéluctabilité. Nous ne serons pas de celles-là ». L'avenir nous dira si les sacrifices ainsi faits aujourd'hui et dans les mois à venir seront payants ou non...

Asha Sharma, PDG de Xbox Game Studios.

Source : The Verge