Tandis que Xbox s'arme pour l'avenir avec notamment deux appareils portables fabriqués par ASUS et la prochaine génération de consoles aux allures de PC en partenariat avec AMD, en plus des nombreux jeux actuellement en production en son sein, Microsoft prévoirait encore de procéder à une massive vague de licenciements dans sa branche gaming. C'est en tout cas ce que rapporte le généralement très bien informé Jason Schreier chez Bloomberg.

Xbox se préparerait encore à massivement tailler dans ses effectifs

En l'espace de seulement 18 mois, Xbox se préparerait donc à procéder à sa quatrième vague de licenciements. Depuis l'exorbitant rachat d'Activion-Blizzard pour une valeur de 69 milliars de dollars, la branche gaming de Microsoft a grandement réduit ses effectifs, malgré une visiblement bonne santé financière. En principe, ces licenciements avaient pour but de réduire les redondances dans certaines postes, comme les départements des ressources humaines ou de la QA.

Quoi qu'il en soit, Jason Schreier rapporte donc que Xbox prévoit de mettre à nouveau à la porte des milliers d'employés dans le courant de la semaine prochaine. Selon l'influent journaliste de Bloomberg, la firme a l'habitude de procéder à d'importants changements structurels à chaque fin d'année fiscale, qui se termine justement chez Redmond le 30 juin. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la magnitude de cette quatrième vague de licenciements n'est pas encore exactement connue, Microsoft ayant refusé de fournir le moindre commentaire. D'après Jason Schreier, cela ciblerait toutefois principalement les départements commerciaux et de la vente.

Durant les précédentes vagues, en plus des soi-disant postes redondants, nous avons malheureusement assisté à la fermeture de plusieurs filiales et studios sous la férule de Xbox, dont la prestigieuse équipe japonaise de Tango Gameworks. Reste donc à voir si la branche gaming de Microsoft va bien essuyer une nouvelle hécatombe, et dans quelles proportions. Rendez-vous pour cela a priori la semaine prochaine, avec évidemment une pensée pour les présumés milliers d'employés touchés.

Source : Bloomberg