Il est temps pour Microsoft d'améliorer les choses pour son application Xbox sur PC. Ainsi, le constructeur américain vient de dévoiler le contenu de la mise à jour de mai. Au programme de très belles nouveautés pour faciliter la vie des joueurs PC et améliorer l'accessibilité. Voici tout ce que l'on peut apprendre, du lourd en perspective ?

L'application Xbox sur PC s'améliore grandement

L'une des principales nouveautés concerne les cartes de jeux disponibles dans l’application qui profitent de plusieurs changements. En effet désormais elles proposent des informations plus facilement lisibles comme le nom du jeu, son éditeur ainsi que le temps moyen nécéssaire pour finir le dit jeu selon les données du site HowLongToBeat. Un ajout qui peut sembler mineur mais qui est pourtant particulièrement intéressant pour faire des choix.

Un peu à la façon de Steam, Microsoft annonce aussi avoir amélioré les filtres afin de permettre de découvrir plus facilement les jeux. Vous pouvez par exemple découvrir les titres les plus populaires dans votre pays, ceux qui sont les plus longs ou encore les plus courts à finir. Ca permet de faire le tri avant un achat/essai pour se consacrer sur l'essentiel et c'est plutôt une bonne chose quand on sait la quantité incroyable de jeux qui arrivent sur le marché.

Une application plus accessible

On sait que Microsoft a toujours été en avance sur le sujet de l'accessibilité, c'est pourquoi la mise à jour permet aussi d'utiliser l'ensemble de l'application plus facilement. Afin de rendre l’écosystème Xbox agréable pour tous un menu dédié a été introduit. Ca ne va pas forcément révolutionner votre façon de jouer mais ça permet par exemple en un simple coup d'œil sur une carte de jeu de savoir quel jeu ou non possède des options d'accessibilité. Pratique quand on est atteint d'un handicap quelconque.

Une liste d'amis qui fait plaisir

Une liste d'amis qui est mieux gérée

Enfin, la liste d’amis est mieux optimisée. Il sera par exemple possible de garder sa liste d’amis ou la fenêtre de tchat ouverte en cours de partie, ou encore de la déplacer sur une fenêtre inutilisée si vous avez plusieurs écrans. Très clairement Microsoft s'inspire de Valve avec sa plateforme Steam pour toute cette partie et on ne peut que saluer l'initiative. Il est vrai que coté communautaire Microsoft avec un gros retard par rapport à sa concurrence.

Que pensez-vous de cette toute nouvelle mise à jour pour l'application Xbox PC ?