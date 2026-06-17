Les anciens employés de Naughy Dog sont bavards ces derniers temps, nous apprenant comment l'un des vétérans derrière Uncharted 4 et The Last of Us a failli voir son nouveau jeu tomber à l'eau à cause de Xbox.

Reece Reilly enchaîne les interviews avec des anciens de Naughty Dog depuis plusieurs semaines. Ces entretiens sont une mine d'or en matière d'anecdotes sur les coulisses de l'industrie. On s'en aperçoit encore avec ces révélations sur la façon dont Xbox a bien failli mettre à mort le nouveau jeu d'un certain Bruce Straley, soit le co-directeur d'Uncharted 4 et The Last of Us. Découvrez cette histoire étonnante.

Après Naughty Dog, ce vétéran aurait pu tout perdre à cause de Xbox

Les coulisses de l'industrie du jeu vidéo sont souvent pleines de surprises. Il y a quelques jours, nous vous parlions notamment de comment un cadre de Sony n'envisageait pas de gros budget marketing pour The Last of Us car il ne croyait pas au projet. Cette anecdote a été rapportée par Quentin Cobb au micro de l'émission Kiwi Talkz. Mais c'est loin d'être la seule qu'il ait partagée. Une autre concerne le sort réservé au prochain jeu de Bruce Straley chez Xbox.

Figure emblématique de Naughty Dog pendant 18 ans, Bruce Straley a quitté la niche californienne en 2017, après le lancement d'Unhcharted 4 qu'il co-réalisait avec Neil Druckmann. L'homme s'apprête maintenant à faire son retour sur la scène vidéoludique avec un nouveau jeu, Coven of the Chicken Foot, qu'il produit au sein de son propre studio, Wildflower Interactive. Sauf qu'à l'origine, le jeu devait être financé par Xbox selon Quentin Cobb. Du moins, jusqu'à ce que le géant nord-américain ne change d'avis.

Durant l'entretien, Cobb revient sur les enseignements qu'il a tirés de Bruce Straley en travaillant à ses côtés. À présent, les deux développeurs tracent leur route chacun de leur côté, loin des bureaux de Naughty Dog. Toutefois, l'interviewé révèle qu'ils ont été les victimes d'une même vague de restrictions budgétaires chez Xbox en 2025 :

Le 2 juillet, soit le même jour où j'apprenais que j'étais licencié, le financement de son jeu a été suspendu. Quentin Cobb, pour Kiwi Talkz.

Ce coup dur a évidemment été difficile à encaisser chez Wildflower Interactive. Cobb raconte comment Straley est revenu sur cet épisode à l'occasion d'une conférence de la GDC, expliquant que lui et son équipe pensaient alors que « c'était game over à cause du 2 juillet ». Mais l'histoire en a finalement décidé autrement. L'ex Naughty Dog est parvenu à monter un trailer pour les Game Awards 2025, attirant ainsi de nouveaux financements autres que Xbox. Coven of the Chicken Foot est donc toujours sur les rails.