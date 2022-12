Maintenant que Microsoft est poursuivi en justice pour le rachat d'Activision Blizzard, la firme de Redmond doit se défendre. Et dans un long document, le constructeur dévoile ses plans pour rendre certains jeux Bethesda exclusifs à ses plateformes Xbox.

Trois jeux Bethesdsa seront des exclusivités Xbox

Microsoft riposte suite à la plainte déposée par la FTC, l'autorité anti-trust américaine, qui veut bloquer le rachat d'Activision Blizzard par le géant. Et comme d'habitude, on a des infos qui s'éloignent « un peu » du sujet principal mais qui seront scrutées par la justice.

Dans une très, très longue réponse, Microsoft affirme encore qu'il y aura des exclusivités Xbox et PC sur les jeux Bethesda pour combler son déficit actuel. Trois plus précisément.

Xbox prévoit que trois futurs titres - tous conçus pour être joués principal seul ou en petits groupes - seront exclusifs aux consoles Xbox et au PC.

On a évidemment Starfield mais après, c'est un peu plus nébuleux, même si Redfall en fait partie (normalement). Mais ce n'est pas un nom qui attirera les joueurs en masse.

En revanche, The Elder Scrolls 6, oui et ce sera une exclu. Sachant que la FTC voit déjà d'un mauvais œil la possible exclusivité de Call of Duty, peut-être que ça jouera en la défaveur de Xbox lors du procès. Le prochain Machine Games (Wolfenstein), qui est un jeu Indiana Jones, pourrait aussi être un candidat idéal.

En plus de la plainte de l'autorité antitrust, des joueurs ont décidé d'attaquer Microsoft de leur côté.