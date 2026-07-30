Début juillet 2026, Xbox mettait à exécution son plan de « Reset » pour assurer une meilleure stabilité financière, en licenciant au passage 1 600 personnes, et prévoyant d'en licencier 1 600 autres dans les prochains mois. Microsoft a tout fraîchement publié un rapport financier pour ce second trimestre de l'année (ou quatrième de l'année fiscale du groupe), et autant dire que la santé financière de sa branche gaming n'est pour l'instant pas du tout au beau fixe, contrairement à sa maison-mère.

Un nouveau rapport financier en nette défaveur pour Xbox

Le dernier rapport financier en date de Microsoft fait donc état d'une baisse de 10 % du chiffre d'affaires lié aux « contenus et services » Xbox dans son rapport du deuxième trimestre de 2026, mais le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2026 du groupe. Ceci en fait le pire trimestre pour les revenus de sa branche gaming depuis le premier trimestre de l'année fiscale 2024. En parallèle, le chiffre d'affaires hardware en lien avec la vente de Xbox Series (dont les prix ont récemment connu une nouvelle hausse indécente) sur lesquelles elle perd pour rappel 150 dollars par unité vendue, a également baissé de 13% par rapport au précédent trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, Xbox se trouve donc avec un chiffre d'affaires qui a essuyé une perte d'1,6 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires total de la division gaming de Microsoft a atteint à 4,983 milliards de dollars pour le trimestre, soit le niveau le plus bas enregistré depuis les 3,919 milliards de dollars du premier trimestre de l'exercice fiscal 2024. À titre de comparaison, les trois trimestres précédents de l'exercice 2026 affichaient des résultats compris entre 5,34 et 5,95 milliards de dollars. Satya Nadella, patron de Microsoft, et Asha Sharma, présidente de Xbox, ont tout deux annoncé l'objectif de redresser la barre pour l'année fiscale 2027.

Asha Sharma, PDG de Xbox Game Studios.

Pendant ce temps, l'IA fait la joie de Microsoft

Malheureusement sans surprise, le reste du rapport de Microsoft n'a d'yeux que pour l'IA, Xbox ne faisant l'objet que de quelques brèves mentions. Sa maison-mère aurait ainsi gagné 40 milliards de dollars grâce à son investissement de 3,2 milliards dans l'entreprise IA Anthroopic, pour un chiffre d'affaires total de 90 milliards de dollars, le plus haut jamais enregistré pour la firme de Redmond depuis des années.

Tout va donc pour le meilleur des mondes chez Microsoft grâce à l'IA, ce qui en parallèle risque de continuer à faire couler Xbox, notamment en raison de l'explosion indécente des prix de la mémoire et du stockage pour... alimenter les data centers IA. Une sorte de cercle vicieux qui ne risque d'aller qu'en empirant, et qui semble donc entrer en conflit direct avec la volonté d'améliorer la rentabilité de Xbox. L'avenir nous dira ce qu'il en sera réellement.

Source : Microsoft