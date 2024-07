Fin 2001, Microsoft sort sa toute première Xbox. Une machine venant faire du coude à coude avec PlayStation qui brillait déjà avec sa PS2. À cette époque, le combat n’est pas hyper juste. Xbox arrive à se faire un trou, mais la PS2 domine très, très largement le marché. Une tendance qui va rapidement tourner avec la génération suivante en 2005 avec la Xbox 360, considérée comme LA meilleure console Xbox.

La Xbox 360, la console qui a tout changé pour Microsoft

Décembre 2005, alors que les États-Unis ont la console depuis novembre, la Xbox 360 arrive en Europe. Alors que Sony prépare la sortie de sa PS3 qui ne verra le jour qu’en 2006, Microsoft a le champ libre et en profite. Console plus puissante, meilleure capacité de stockage, graphismes next-gen, fonctionnalités en ligne assez incroyables… c’est une claque. Une claque qui marquera toute la génération.

À l’heure du bilan, après avoir pris du recul, la Xbox 360 comptabilise près de 86 millions d’unités vendues, contre presque 88 millions de PS3. Sony passera une nouvelle fois devant, mais de peu. On est très loin de la domination de l’ère PS2 (et des générations suivantes).



Des exemples de bundles de la Xbox 360 avec son fameux Kinect

Une console qui aura marqué toute une génération

À plus d’un titre, la Xbox 360 marquera l’histoire. Elle verra notamment arriver l’une des plus grosses licences de la marque, Gears of War, qui déboîtera la mâchoire de millions de joueurs à sa sortie (surtout avec Gears of War 2). Graphiquement, c’est du jamais vu à l’époque, sans compter le multijoueur tout simplement génial. Halo frappera très fort avec Halo 3, considéré comme l’un des meilleurs jeux de la licence, si ce n’est LE meilleur d’ailleurs, et Forza viendra briller lui aussi.

Plusieurs versions de la Xbox 360 seront disponibles, jouant à chaque fois sur les capacités de stockage ou la légèreté de la machine. Une console qui sera aussi marquée par le fameux Red Ring of Death, l’anneau lumineux rouge qui indiquera la mort de nos machines. À l’époque, les Xbox 360 sont aussi réputées pour ne pas savoir tenir la distance, les retours sont nombreux et le SAV est quelque peu dépassé. Mais tout finira par rentrer dans l’ordre.

Le fameux Red Ring of Death

La Xbox 360 se retire, c'est la fin d'une ère

Mais ce n’est finalement pas le RRoD qui aura eu raison de la console, mais simplement le temps. Nous sommes désormais en 2024, deux générations plus tard. Microsoft bichonne ses Xbox Series et s’attaque surtout à rendre disponible son Xbox Game Pass absolument partout. En parallèle, la nostalgie se meurt. Un dinosaure numérique va s’éteindre une bonne fois pour toutes, c’est réellement la fin d’une ère.

C’était annoncé depuis un petit moment déjà, et le couperet tombera bientôt. Le lundi 29 juillet 2024, le Xbox Live Arcade, le magasin en ligne de la Xbox 360, fermera définitivement ses portes. Tout sera alors fini pour cette bonne vieille machine qui perdra définitivement son âme.

Vous pourrez toutefois toujours profiter de votre console hors ligne si le cœur vous en dit. Le XLA est un précurseur parmi les magasins en ligne sur console. L’un des premiers à tester et offrir des fonctionnalités désormais acquises pour la grande majorité des stores en ligne. Une page se tournera définitivement en 2024. Si vous voulez y jeter un œil une dernière fois, c’est votre dernière chance parce que fin juillet il sera trop tard.

Nostalgie

Source : Xbox