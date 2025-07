Après avoir provoqué la gronde des joueurs en augmentant le prix de The Outer Worlds 2, Xbox fait machine arrière et annonce se réaligner sur les prix standards du marché.

Du côté de chez Xbox, les dernières semaines auront été particulièrement compliquées. Victime d’une énième série de licenciements ayant entraîné le départ de milliers d’employés, la firme de Redmond a également annoncé la fermeture de l’un de ses studios, The Initiative, aux côtés de l’annulation de multiples projets en cours de développement. De fait, en interne comme chez les joueurs, colère et défiance sont maintenant largement au rendez-vous. Heureusement, au milieu de tout ce chaos vient désormais une bonne nouvelle qui en ravira plus d’un.

Xbox annonce réduire le prix de The Outer Worlds 2

En effet, après avoir (encore) suscité la polémique au mois de juin lors de l’annonce du prix de The Outer Worlds 2, Xbox fait désormais machine arrière en annonçant une réduction de celui-ci. Car pour ceux qui auraient manqué l’information, il était effectivement prévu que le prochain jeu des créateurs d’Avowed, attendu pour le 24 octobre prochain, soit vendu au tarif de 79.99$ aux États-Unis. Une hausse de dix dollars par rapport au prix habituel des jeux Xbox donc, qui étaient jusqu’à présents vendus au prix de 69.99$.

Autant dire, donc, que cette annonce avait eu beaucoup de mal à passer auprès des joueurs, qui reprochaient déjà à Nintendo d’avoir osé vendre Mario Kart World au même tarif sur Nintendo Switch 2. Mais à la différence de l’éditeur japonais, qui aura campé sur ses positions jusqu’au bout, Obsidian Entertainment a finalement confirmé hier que The Outer Worlds 2 sera bel et bien vendu à 69.99$. « Nous avons reçu votre SOS par skip drone au sujet du prix », commence alors par déclarer le studio avec humour, conformément à l’esprit du jeu.

« En tant qu’organisation dévouée à s’assurer que les corporations ne soient pas livrées à elles-mêmes, le Directorat de la Terre a travaillé avec [CENSURÉ] pour réviser le prix de The Outer Worlds 2 ». Dans la foulée, un porte-parole de chez Xbox a alors déclaré auprès de Windows Central que cette décision avait pour but de rester « en adéquation avec les conditions actuelles du marché », et qu’elle s’appliquera à toutes les sorties prévues pour la période de fin d’année. Ce qui, si on lit entre les lignes, ne ferme pas non plus à la porte à une réaugmentation ultérieure…

À la reconquête du public

Quoi qu’il en soit, cela est vu comme une victoire pour les joueurs, qui saluent cette décision de la part de Xbox. Une décision qui, ne nous leurrons pas, est toutefois sans doute loin d’être un cadeau motivé par les simples revendications du public. En effet, au vu de l’actualité morose de l’entreprise ces dernières semaines, cela ressemble tout de même beaucoup à une tentative de brosser le consommateur dans le sens du poil, après un enchaînement de mauvaises nouvelles ayant profondément abîmé l’image de Xbox.

De plus, avec une sortie prévue day one dans le Game Pass, il est probable que la firme ait été déçue des précommandes du jeu, sans doute loin d’être à la hauteur de ses espérances. À titre indicatif, sur PS5, où The Outer Worlds 2 sera également disponible, l’édition Premium du titre d’Obsidian se trouve actuellement à la 42ème place des jeux les plus précommandés du PlayStation Store, tandis que l’édition Standard se trouve quant à elle à la 48ème place. Des chiffres peu mirobolants, donc.

À noter d’ailleurs que comme a pu le confirmer Xbox à Windows Central, la baisse de prix du jeu est également valable sur le marché européen. Par conséquent, le prix de The Outer Worlds 2, qui était affiché à 79.99€ jusqu’à présent, a désormais été réduit à 69.99€. Cela suffira-t-il à relancer les précommandes ? L’avenir nous le dira. Mais en tout cas une chose est sûre : cela reste une belle victoire pour les joueurs. Reste maintenant à voir si le jeu en lui-même sera à la hauteur du premier opus, qui avait beaucoup plu lors de sa sortie en 2019.

Source : Windows Central