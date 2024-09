Après PlayStation et son State of Play, c’est au tour de Xbox de faire sa rentrée aujourd’hui. Le constructeur a présenté une nouvelle conférence aujourd’hui, à l’occasion du Tokyo Game Show. Une belle occasion pour lui de donner des nouvelles de ses jeux first-party, mais aussi d’autres titres très attendus.

Xbox propose une conférence très japonaise

La conférence Xbox s’est ouverte en grande pompe avec un trailer cinématique de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Avec ces images, le remake de MGS 3 s'inscrit plus que jamais dans la lignée de l'opus original. Plus discret, le nouveau jeu Indiana Jones s'est également mis en avant. Pas de nouvelle information à relever cependant. On a simplement eu le plaisir de retrouver Indy avec la voix de Troy Baker.

Tokyo Game Show oblige, de nombreux titres feront de l’œil aux amateurs de jeux à l’esthétique très japonaise et aux J-RPG. Dans le lot, Metaphor ReFantazio a annoncé sa démo par exemple. On a aussi redécouvert Atelier Yumia, le nouvel opus de cette licence très appréciée au pays du Soleil levant.

Les otakus auront également été gâtés. Au-delà d’une petite annonce pour la collaboration de My Hero Academia et Overwatch 2, nous avons surtout eu droit au story trailer du nouveau jeu Bleach. Il devrait donner des frissons aux fans qui l’attendent impatiemment.

Mais, ce sont surtout les grosses licences que nous retiendront. De fait, nous avons eu le plaisir de revoir Dragon Quest 3. Cette nouvelle présentation devrait rassurer tous les fans. La saga des Mana s’est également montrée, annonçant l'arrivée de deux titres iconiques dans l'écosystème de Microsoft et dans le Game Pass. Pour finir, la conférence a annoncé l’arrivée immédiate de la collection Final Fantasy Pixel Remaster sur Xbox Series.

© Xbox

Toutes les annonces de Xbox aux TGS 2024

Microsoft a préparé une conférence dans le ton du Tokyo Game Show. De fait, l'éditeur et constructeur a collaboré avec de nombreux partenaires japonais. Ainsi, il a pu montrer des images inédites et rappeler aussi l'arrivée de titres sur Xbox Series X|S. Le Xbox Game Pass n'a bien sûr pas été oublié, avec des nouveautés qui arriveront day one dans les formules PC et Ultimate.

Metal Gear Solid 3 Remake ouvre la conférence

Une collaboration étonnante pour My Hero Academia et Overwatch

Age of Mythology a du nouveau pour le Xbox Game Pass

Starfield, Diablo, Starcraft Remastered… Phil Spencer donne des nouvelles

Indiana Jones nous rappelle qu’il arrive

Tanuki: Pon's Summer a un message pour vous

Threads of Time

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie

FragPunk annonce sa bêta fermée

Metaphor ReFantazio annonce sa démo

Atelier Yumia présente son gameplay sur Xbox

Asurajang Rumble

Bleach Rebirth of Souls

Synduality: Echo of Ada

Suikoden 1 and 2 Remastered, un bel élan de nostalgie sur Xbox

L'étonnant All You Need Is Help présente son trailer de lancement

Slitterhead nous fait encore flipper

The Starbites: Taste of Desert

Dragon Quest 3 HD-2D Remake présent son gameplay

Legend of Mana débarque sur Xbox Series...

... ainsi que Trials of Mana

Final Fantasy Pixel Remaster est disponible sur Xbox