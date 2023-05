Les joueurs PS5 l’attendaient depuis plus d’un an et demi. Le PlayStation Showcase a fait enfin son retour tant espéré dans la nuit du mercredi 24 mai 2023. Une prise de parole particulièrement attendue au tournant, d’autant que les rumeurs évoquaient une présentation conséquente qui servirait à introduire la « phase 2 de la PlayStation 5 ». Mais gare aux extrapolations des insiders et à la déception. L’événement n’a finalement pas fait la lumière sur les prochaines grosses productions maison de Sony et les jeux des partenaires se sont enchaînés. Malgré de jolies surprises, les spectateurs ont avoué leur déception. La conférence n’était pas à la hauteur des attentes et Xbox ne s’est pas gêné pour s’en amuser.

Quand Xbox trolle PlayStation

Les joueurs PS5 restent sur leur faim. Le PlayStation Showcase 2023 a été moins grandiloquent qu’espéré. Les possesseurs de la console nouvelle génération espéraient y découvrir les prochaines exclusivités de l’année et les productions des PS Studios, mais cette prise de parole longuement attendue s’est achevée en demi-teinte. L’accent a été mis sur les jeux services exclusifs à la PS5, sur les jolies productions indépendantes, quelques titres partenaires et enfin Marvel’s Spider-Man 2. Rien de fondamentalement croustillant du côté des PlayStation Studios et le catalogue des jeux réservés à la PlayStation 5 est toujours aussi flou. Ce qui chagrine de nombreux joueurs en revanche, c’est le manque de communication autour des exclusivités pures et dures de la console. La plupart des jeux montrés sortiront également sur des plateformes concurrentes et Xbox ne s’est pas gêné pour le rappeler d’une manière assez hilarante.

A peine le PlayStation Showcase terminé, le compte officiel de la marque verte a publié un Tweet qui s’apparente davantage à un énorme tacle. « Quel beau groupe » s’est-il contenté d’écrire avec une image regroupant certaines des plus grosses annonces de l'évènement accompagné de la mention « A venir sur Xbox ». De quoi bien enfoncer le couteau dans la plaie alors que son rival essuie justement des critiques à ce sujet. Metal Gear Solid Remake 3, Dragon Dogma 2, Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2… tant de jeux qui ont pris de la place lors de ce PlayStation Showcase qui devait faire la lumière sur les exclusivités PS5. Un joli troll qui n'a pas manqué de faire rire les internautes, mais gare au retour de bâton. Le Xbox Showcase du mois prochain devrait être irréprochable pour ne pas que la blague se retourne contre le marque.