Microsoft vient de lancer une nouvelle vague de promos Xbox Series et One. Voici les offres hebdomadaires du Microsoft Store, avec jusqu’à -85% sur des centaines de jeux, dont des sorties récentes.

Chaque semaine, Microsoft propose aux joueurs Xbox Series et One de faire le plein de nouveaux jeux sans se ruiner. Les nouvelles promos hebdomadaires du Xbox Store sont arrivées avec plus de 400 jeux à prix cassés jusqu’au 31 janvier 2023 à 12h59, heure française. A la clé, des réductions pouvant grimper jusqu’à -85% sur des classiques et de jolies ristournes sur des sorties récentes comme Sonic Frontiers, Lego Star Wars La Saga Skywalker ou encore Disney Dreamlight Valley.

Comme d'habitude les membres GOLD ont le droit à des remises supplémentaires sur une sélection de produits. On rappelle également que certaines de ces promos Xbox Store sont des titres inclus dans le Xbox Game Pass. Pensez à vérifier avant d’acheter au cas où vous seriez abonnés au service phare de Microsoft. Voici sans plus attendre notre sélection des meilleures soldes Xbox Series et One de la semaine, toutes classées par prix.

Les meilleures promos Xbox Store

Assassin's Creed Odyssey — Édition Deluxe : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Assassin's Creed Valhalla : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Back 4 Blood : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Call Of Duty Black Ops III — Zombies Deluxe : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

Call Of Duty: WWII — Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cities Skylines — Mayor's Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Cricket 22 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley — Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dynasty Warriors 9 Empires : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Empire Of Sin — Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Far Cry 5 Édition Gold : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Just Dance 2022 Deluxe Edition : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Lego Star Wars La Saga Skywalker — Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Madden NFL 23 Édition All Madden Xbox One & Xbox Series X|S : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Madison : 28,79€ au lieu de 35,99€ (-20%)

Metal: Hellsinger : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Ni No Kuni La Vengeance De La Sorcière Céleste Remastered : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Persona 5 Royal : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Port Royale 4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Rainbow Six Extraction — Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Resident Evil Village Gold Edition : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Riders Republic Édition Deluxe : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Ryse Édition Légendaire : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Session Skate Sim : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Sonic Frontiers : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Sonic Origins Digital Deluxe : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

South Park L’Annale Du Destin — Edition Gold : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Steelrising — Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 119,99€ (-80%)

Vampire The Masquerade — Swansong Xbox Series X|S : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

WRC Generations Fully Loaded Edition : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les jeux Xbox Series et One à moins de 20€

A Plague Tale Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Age Of Wonders Planetfall: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Assassin's Creed Origins : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Batman: Arkham Knight : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Batman: Return To Arkham : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Conan Exiles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Far Changing Tides : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Far Cry 4 Gold Edition : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Fast & Furious: Spy Racers L'Ascension De Sh1Ft3R — Édition Complète : 18,39€ au lieu de 45,99€ (-60%)

For Honor Marching Fire Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Immortals Fenyx Rising : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Injustice 2 — Standard Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Insurgency Sandstorm : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution: Lot Deluxe : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Lego DC Super-Vilains : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Lego Marvel Super Heroes 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Metal Gear Solid V The Phantom Pain : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Mon Amie Peppa Pig — Édition Complète : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Mortal Kombat 11 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Nobody Saves The World : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Overcooked! 2 — Gourmet Edition : 10,62€ au lieu de 42,49€ (-75%)

Pack Triplé Gagnant Resident Evil : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Pentiment : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Planet Coaster Édition Deluxe : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Residen Evil Raccoon City Edition: 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Rims Racing Xbox One : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Rogue Lords : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Roguebook Xbox Series X|S : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Rugby 22 Xbox Series X|S : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sherlock Holmes The Devil's Daughter Redux : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sonic Forces Édition Standard Numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Stellaris Console Edition — Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Submerged Hidden Depths : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tennis World Tour 2 Ace Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

The Crew 2 Gold Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Gold Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tour De France 2022 Xbox Series X|S : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Tropico 5 — Complete Collection : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

Ty, Le Tigre De Tasmanie 2: Opération Sauvetage HD : 13,99€ au lieu de 27,99€ (-50%)

Warhammer: Vermintide 2 — Ultimate Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Watch Dogs Legion — Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les promos Xbox Store à moins de 10€

Aery — Dreamscape : 6,69€ au lieu de 9,99€ (-33%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Aven Colony — Deluxe Edition : 6,39€ au lieu de 31,99€ (-80%)

Battlefield 1 Révolution : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Battlefield V Édition Standard : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Bully Scholarship Edition : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Cloudpunk : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Commandos 2 — HD Remaster : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dmc Devil May Cry Definitive Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Édition Battlefield Hardline Ultimate : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Grand Theft Auto IV : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

La Terre Du Milieu L'Ombre De La Guerre : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego Batman 3 Au-Delà De Gotham : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Lego Le Hobbit : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lego Marvel's Avengers : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Lego Ninjago Le Film Le Jeu Vidéo : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Lego Worlds : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Mad Max : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Mass Effect : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Monopoly Family Fun Pack : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Monster Energy Supercross 4 — Xbox Series X|S : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

MotoGP 21 — Xbox Series X|S : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Moving Out Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Mxgp 2020 — The Official Motocross Videogame : 7,49€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Neon Abyss Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Outbreak Epidemic Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Plants Vs. Zombies La Bdn Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Puyo Puyo Tetris 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rayman Legends : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Resident Evil Deluxe Origins Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ride 3 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Sega Mega Drive Classics : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization Revolution : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sparklite : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Star Wars Jedi Fallen Order Édition Deluxe : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Super Bomberman R : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Tales Of Vesperia Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Escapists 2 — Game Of The Year Edition : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

The Survivalists — Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Tom Clancy's The Division : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Trivial Pursuit Live! : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Warhammer Chaosbane Slayer Edition Xbox One : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer End Times — Vermintide : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Xbox One : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Les jeux Xbox à moins de 5€