La période estivale du Summer Game Fest est depuis des années un rendez-vous incontournable pour l'industrie. De très nombreuses annonces sont faites de toutes pièces et la plupart des grands acteurs du milieu participent à différentes conférences et soirées d'annonces. Les festivités ont été lancées avec le State of Play de PlayStation le 2 juin 2026, et tout s'enchaîne rapidement les jours suivants avec notamment la soirée du Summer Game Fest, et évidemment le Xbox Showcase.

Où et quand voir le Xbox Showcase 2026 ?

Après de très gros changements dans son organisation, Xbox est attendu au tournant. La firme a prévu de faire le plein d'annonces et semble avoir bien gardé le secret jusqu'ici, à une ère où les leaks sont légion. Le Xbox Showcase se déroulera le dimanche 7 juin 2026 à 19h00 tapante en direct sur Youtube et Twitch. Le show principal durera pendant près d'une heure durant laquelle nous découvrirons des nouveautés à venir sur Xbox et ce qui arrivera prochainement dans le Xbox Game Pass. S'en suivra un direct entièrement dédié au prochain Gears of War E-Day, le nouveau jeu de la licence qui reviendra sur les évènements précédant le premier jeu de la saga.

Ce qui est confirmé au Xbox Showcase

Contrairement à la plupart des années, le secret est relativement bien gardé. On sait en revanche que le prochain Call of Duty Modern Warfare 4, qui promet un retour en force de la licence, sera présent avec, espérons-le, du gameplay. Il y a aussi bien évidemment Gears of War E-Day qui aura le droit à sa propre conférence juste après le rendez-vous principal. On s'attend ici à du gameplay bien entendu, mais aussi une plus grande plongée dans les coulisses du développement.

En marge du Xbox Showcase, plusieurs jeux seront présents sur place, jouables ou simplement présentés aux journalistes et créateurs de contenu présents sur place comme le pokemon-like Aniimo, Don't Fret, Erosion, Grave Seasons, Grounded 2, ou encore Gungrave G.O.R.E Blood Heat, Valor Mortis, Way to the Woods et My Arms are Longer Now.

Gears of War E-Day va avoir le droit à son propre direct après le Xbox Showcase

Les rumeurs qui s'empilent avant la grande conférence Xbox

Les rumeurs sont évidemment légion avant les grands évènements comme le Summer Game Fest ou le Xbox Showcase. Néanmoins cette année, c'est relativement calme comparé à ce que l'on a déjà pu voir. Mais il y a des soupçons, comme la présentation de Persona 6 par exemple. Atlus et Xbox sont très proches depuis plusieurs années maintenant et de récents leaks suggèrent que Persona 6 arrive à grands pas, le schéma est vite fait.

On pense également aux nombreux jeux étant mentionnés comme arrivant prochainement dans le Xbox Game Pass comme Clockwork Revolutions, le prochain Resonance A Plague Tale's Legacy ou encore There are no Ghosts at the Grand qui a déjà été aperçu lors d'un précédent rendez-vous Xbox. Alors, peut-être que la firme a placé ses pions bien en amont, mais de tels ajouts si proches d'une conférence comme celle-ci peuvent aussi être un indice.

Il se dit aussi qu'Activision aurait quelque chose d'intéressant à nous présenter, autre que Call of Duty Modern Warfare 4. Crash Bandicoot a refait parler de lui il y a peu, et on a même entendu parler d'un film. Mario et Sonic ont peut-être donné des idées au marsupial, même si l'on préférera clairement voir un Crash Bandicoot 5 au Xbox Showcase. À moins que ce ne soit un nouveau Spyro, ça fait longtemps que l'on n'a pas vu le dragonnet, et lui aussi a fait l'objet de rumeurs.

La licence Persona est devenu très copine avec Xbox

Ces jeux qui sont presque sûrs d'être présents au Xbox Showcase

Même s'ils ne sont évidemment pas officialisés et que le programme n'a pas été dévoilé, certains jeux semblent être une évidence. Le remake de Halo par exemple ne peut pas rater une occasion comme le Xbox Showcase pour se dévoiler et même nous donner une date de sortie. Même son de cloche pour le DLC de DOOM The Dark Ages, qui n'a plus donné signe de vie depuis son annonce en réalité. Le DLC de STALKER 2 devrait lui aussi se montrer, d'autant qu'il est prévu qu'il sorte dans les prochains mois.

Bien qu'il soit reporté, Fable a tout à gagner à nous donner de ses nouvelles, et il paraît évident qu'il sera présent. C'est certainement l'un des RPG les plus prometteurs de ces prochains mois, et l'on ne sait finalement que peu de choses à son sujet. On aura enfin forcément des nouvelles de Fallout 76, The Elder Scrolls Online et Minecraft comme à chaque fois, d'autant que tous les jeux ont une actualité. Fallout 76 a reçu une mise à jour sur consoles dernière génération, The Elder Scrolls Online s'apprête à complètement changer tandis que Minecraft évolue constamment et l'on attend d'ailleurs Minecraft 2 au cinéma et un Minecraft Dungeons 2 également. La licence devrait forcément être présente.

Le remake de Halo ne peut pas rater le Xbox Showcase

Tous les jeux que l'on aimerait voir

Évidemment, la liste de ce que l'on aimerait voir au Xbox Showcase est longue comme le bras, mais certains jeux sortent tout de même du lot. Bethesda pourrait par exemple faire de nombreuses surprises, comme en annonçant un remaster ou un remake de Fallout 3, ou nous donner des nouvelles de The Elder Scrolls 6 même si c'est très peu probable. On aimerait bien aussi voir ce que Machine Games nous prépare, eux qui nous avaient vendu du rêve lors de notre interview exclusive en nous promettant un jeu qui va repousser toutes les limites. Un nouveau Wolfenstein, ou une nouvelle IP ? On ne dit pas non.

Pour ce qui est de State of Decay 3, j'ai hésité à le mettre ici tant je pense qu'il sera bien présenté au Xbox Showcase ce dimanche. Mais d'un autre côté, le jeu a tellement été malmené, presque oublié, que c'en est devenu un running gag. On espère en tout cas qu'il se montrera enfin, depuis tout ce temps. À la volée on peut également mentionner le prochain Metro 2039, un nouveau jeu par Obsidian, ou encore OD le jeu d'horreur exclusif d'Hideo Kojima qui a d'ailleurs de grandes chances d'être dévoilé lors du Summer Game Fest.